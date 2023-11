In Deutschland sind im Jahr 2022 jeden Tag 48 Kinder Opfer sexueller Gewallt geworden. Häufig beginnt der Missbrauch bereits im Vorschulalter. Mithilfe einer roten Schatzkiste sollen Kinder zukünftig besser vor Übergriffen geschützt werden. Jetzt profitiert auch eine Kita in Ulm von dem bundesweiten Projekt.

Lernen „Nein!“ zu sagen, selbstbewusst zu sein und so nicht zum Opfer eines möglichen Missbrauchs werden — helfen kann dabei die sogenannte „Starke Kinder Kiste“ der Kinderschutzstiftung „Hänsel+Gretel“ aus Karlsruhe. Sie enthält Bücher, Stofftiere und andere Utensilien, mit denen Kita-Kinder spielerisch für dieses unangenehme Thema sensibilisiert werden sollen.

Kinder zwischen 7 und 12 Jahren am meisten betroffen

„Von Experten wissen wir, dass Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren am meisten von sexualisierter Gewalt betroffen sind“, sagt Jerome Braun, der Geschäftsführer der Stiftung. „Für uns ist es daher entscheidend, so früh wie möglich mit der Prävention zu beginnen.“ Der Einsatz der Kiste in den Kitas sei der früheste Schritt außerhalb des Elternhauses, der gegangen werden kann.

Seit Kurzem steht auch eine „Starke Kinder Kiste“ in einer Kita auf dem Ulmer Eselsberg. (Foto: Dennis Bacher )

Seit Kurzem steht auch eine „Starke Kinder Kiste“ in der Kita „Johann-Stockar-Weg“ auf dem Ulmer Eselsberg, wo 65 Jungen und Mädchen von ihr profitieren sollen. „Durch die Gegenstände aus der Kiste fällt es unseren Vorschulkindern sehr viel leichter, über ihre Gefühle zu sprechen und sie einzuordnen“, berichtet die stellvertretende Kita-Leiterin Duygu Secgin.

Wenn der Kuss von Oma zum Problem wird

So steckt in der roten Kiste zum Beispiel eine „Stopp“-Kelle, die den Kindern dabei hilft, ihre persönlichen Grenzen aufzuzeigen. Denn die körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung von Minderjährigen würden nach wie vor häufig verletzt, sagt Jerome Braun.

„Es fängt schon mit dem Schlabberkuss der Oma an, den man als Kind nicht haben möchte, aber oft dazu genötigt wird, ihn zu akzeptieren.“ Durch das Präventionsprogramm sollen Mädchen und Jungen im Vorschulalter lernen, dass ihr Körper ihnen gehört und wie sie bei Übergriffen Hilfe bekommen.

„Kinder können nur geschützt werden, indem sie aufgeklärt werden“, ergänzt Anna Heier, Projektverantwortliche der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt des Kinderschutzbundes Ulm/Neu-Ulm. „Es geht darum, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und diesen auch zu vertrauen.“

Auch sei es wichtig, dass Kinder den Unterschied zwischen „guten“ und „schlechten“ Geheimnissen kennenlernen. „Sogenannte gute Geheimnisse darf ich für mich behalten“, erklärt sie, „die schlechten sollte ich weitersagen.

Paten für Projekt in Ulm gesucht

Am Projekt „Starke Kinder Kiste“ haben sich seit 2019 bundesweit knapp 1300 Kitas beteiligt. Es wird von lokalen Sponsoren unterstützt. Ziel sei es, bis 2028 mindestens 5000 Einrichtungen zu erreichen. Nun sollen Unternehmen aus Ulm und Umgebung helfen, die „Starke Kinder Kiste“ auch in der Region zu etablieren.

Aktuell würden Paten für bis zu fünf Einrichtungen in Ulm und Neu-Ulm gesucht. Interessierte Sponsoren und motivierte Kitas wenden sich an die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel.