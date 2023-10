Buchriese Thalia hat das Blautalcenter verlassen und in der Ulmer Innenstadt auf doppelt so großer Fläche wiedereröffnet. Nur ein paar Häuser weiter renoviert Konkurrent Hugendubel aktuell sein Geschäft.

Welche Rolle spielt der Konkurrenzdruck beim Aufrüsten der beiden Buchgiganten? Und was bedeutet diese Entwicklung für die kleineren Buchhandlungen in Ulm? Schwäbische.de hat sich vor Ort umgehört.

Über 85.000 Bücher bei Thalia in Ulm

„Ist das nicht schön?“ Mit einem breiten Lächeln im Gesicht führt Filialleiterin Anna-Katharina Reimann durch die schier ausufernden Verkaufsräume der neuen Buchhandlung, die vor wenigen Tagen in prominenter Lage eröffnet hat.

Zwei Stockwerke, jede Menge Leseecken, bunte Themenwelten, sogenannte Self-Checkout-Kassen, ein Selbstbedienungscafé ‐ und mehr als 85.000 Bücher: Die neueste Filiale der Buchhandlungskette Thalia in der Ulmer Innenstadt kann sich durchaus sehen lassen.

Das wäre ja so, als würde der Delikatessenladen sagen, er hätte ein Problem mit dem Supermarkt oder dem Fastfood-Restaurant. Rasmus Schöll, Inhaber der kleinen Buchhandlung Aegis

Wegen der geplanten Schließung des Blautalcenters musste sich Thalia nach 26 Jahren in dem Einkaufszentrum an der Blaubeurer Straße einen neuen Standort für seine Ulmer Filiale suchen. In der Hirschstraße ist das Unternehmen mit Sitz in Hagen, das neben Hugendubel zu den großen Buchhändlern des Landes zählt, fündig geworden.

Thalia-Bereichsleiter Oliver Sichert (links) und Anna-Katharina Reimann, Leiterin der neuen Filiale. (Foto: Dennis Bacher )

Auf 1360 Quadratmetern, und damit mehr als doppelt so viel Verkaufsfläche wie bislang, entfaltet sich Thalia in Ulms Innenstadt ‐ und kehrt damit quasi zu den Wurzeln zurück. Bis 2015 hatte das Buchhandelsunternehmen dort eine Filiale, bis der Mietvertrag auslief.

Mit Konkurrenz konfrontiert

Doch so zentral der neue Standort auch ist, im Herzen Ulms sieht sich Thalia auch mit größerer Konkurrenz konfrontiert: Nur ein paar Häuser weiter befindet sich die Ulmer Filiale von Hugendubel, dem zweiten deutschen Buchgiganten. Seit Anfang Oktober wird an dem Standort renoviert. Im Zuge der Umstrukturierung des Gebäudes verkleinert das Münchener Unternehmen seine dortige Fläche und veräußert seine Bücher künftig „nur noch“ auf 1200 Quadratmetern, statt wie bislang auf 1700, wie es auf Anfrage heißt.

Einen möglichen Zusammenhang zwischen der Ansiedlung von Thalia in der unmittelbaren Nachbarschaft und den Renovierungsarbeiten in der eigenen Filiale weist eine Sprecherin des Platzhirsches zurück. „Hugendubel nimmt regelmäßig Investitionsmaßnahmen für seine Filialen vor. Aufgrund der vermieterseitig bedingten, räumlichen Änderungen finden die Umbaumaßnahmen jetzt statt.“ Eine Frage zur Konkurrenz nebenan bleibt unbeantwortet.

Die rosafarbenen Säulen in der neuen Thalia-Filiale sollen an die gotische Bauweise des Ulmer Münsters erinnern. (Foto: Dennis Bacher )

Auch bei Thalia will man sich nur ungern zu Mitbewerbern äußern. Eine Sprecherin erklärt auf Nachfrage nur so viel: „Wir glauben, das jede Buchhandlung ihre Vorzüge hat.“ Generell sei es für die Ulmer Innenstadt „schön, wenn Kundinnen und Kunden die Wahl“ hätten. Letztlich profitiere das Produkt Buch. Sorgen, um die Abwanderung der eigenen Kundschaft, macht man sich hüben wie drüben offenbar nicht.

Werden kleine Buchläden verdrängt?

Und was bedeutet das Aufrüsten der beiden Buchgiganten für die kleinen Buchhandlungen in Ulm? „Ich betrachte diese Entwicklung grundsätzlich nicht als schlecht, im Gegenteil“, sagt Rasmus Schöll, Inhaber der Aegis Buchhandlung im Stadtzentrum. „Es ist gut, wenn Bücher in die Öffentlichkeit gestellt werden.“

Natürlich müsse man sich aber auch die Frage stellen, ob sich die Städte mit der Ansiedlung von großen Ketten einen Gefallen tun. „Irgendwann sehen alle Städte gleich aus. Das betrifft nicht nur den Buchhandel“, betont Schöll.

Bauchschmerzen bereite ihm die Ansiedlung von Thalia in Ulm aber keineswegs. „Das wäre ja so, als würde der Delikatessenladen sagen, er hätte ein Problem mit dem Supermarkt oder dem Fastfood-Restaurant“, vergleicht er. Jeder Kunde habe das Recht, bei McDonald’s zu essen. „Auch bei uns findet man Fastfood, aber eben auch Homemade-Burger und sogar Haute Cuisine.“

Für die kleineren Läden spreche die gemütliche Atmosphäre, das geschulte Personal und ein sorgfältig ausgewähltes Buchsortiment. „Bei uns findet man Perlen, die es anderswo nicht gibt.“

Rasmus Schöll selbst hat der neuen Thalia-Filiale in der Hirschstraße bereits einen Besuch abgestattet, wie er erzählt. „Das gehört sich so.“ Erkundigt man sich nach den auffälligen Unterschieden, dann zieht der Aegis-Chef einen Vergleich zwischen der Harry-Potter-Wand bei dem Buchgiganten und dem Antiquariat in der kleinen Buchhandlung. „Ich finde, bei uns hat man noch ein bisschen mehr das Gefühl, in Hogwarts zu sein. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.“