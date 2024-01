SSV Ulm 1846 Fußball

Ex-Stürmer Robert Lechleiter wird Sportlicher Leiter im Nachwuchs

Ulm / Lesedauer: 2 min

Robert Lechleiter (rechts), hier zu seiner aktiven Zeit beim VfR Aalen, wird die Position in Ulm zum 1. Februar übernehmen. (Foto: Thomas Siedler (Archiv) )

Der 43-Jährige bestritt in seiner aktiven Karriere unter anderem 158 Partien in der 2. Bundesliga. Zuletzt war er auch als Trainerkandidat in Aalen gehandelt worden.