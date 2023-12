Ulm

Eva-Maria Kern besucht Zentrum für Quanten- und Biowissenschaften

Ulm / Lesedauer: 1 min

Bei ihrem Besuch in Ulm wohnt Eva-Maria Kern (vorne, rechts), Präsidentin der Universität der Bundeswehr München, einer Vorführung im Zentrum für Quanten- und Biowissenschaften bei. (Foto: Universität Ulm )

Vergangenen Montag hat Eva-Maria Kern die Universität und Universitätsklinikum Ulm (UKU) besucht, um einen Einblick in die Ulmer Spitzenforschung im Bereich Quanten- und Biowissenschaften sowie in die innovative medizinische Ausbildung am UKU zu erhalten. Der Besuch der Präsidentin der Universität der Bundeswehr München führte zum Zentrum für Quanten- und Biowissenschaften (ZQB) sowie zum Trainingshospital „To Train U“ (TTU), in welchem Kern Forschungsprojekte und modernste Lehrmethoden kennenlernen konnte.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 07:00 Von: sz