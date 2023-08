Eternitplatten illegal entsorgt

Zwölf Platten hat ein Unbekannter nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in den vergangenen Tagen im Waldgebiet Barteleshalde abgelegt. Dies soll laut Zeugenangaben bereits zwischen Freitag, 16. August, 18 Uhr, und Samstag, 17. August, 10 Uhr, erfolgt sein, berichtet die Polizei.

Eine weitere Abladung von zwölf Wellplatten fand am darauffolgenden Sonntag, 18. August, im Lerchenfeld statt. Beide Ablageorte befinden sich in der Nähe des Ulmer Stadtteils Mähringen. Neben einem geteerten Weg, der von der Mähringer Straße in Richtung Bundeswehrgelände Lerchenfeld führt, hat der Unbekannte die umweltgefährdenden Platten entsorgt.

Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der Wellplatten in der Größe von circa 1 Meter mal 1,5 Meter beobachtet hat, sich an einen möglicherweise in diesem Zusammenhang stehenden Abriss erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0731/1880 melden.