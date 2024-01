Wilhelm Schubert vom Zunfthaus der Schiffleute hat nicht lange überlegt. Direkt zum Jahreswechsel hob er die Preise in seinem Restaurant an. Und das spüren die Gäste: Rund drei Euro teurer ist zum Beispiel der beliebte Schwabenteller geworden. „Ich finde es ja auch nicht so schön“, sagt Wilhelm Schubert. Doch anders sei die Steuererhöhung zum Jahreswechsel nicht zu stemmen. Letztendlich müsse er die Preise sogar erhöhen, um auch künftig „guten Service und Qualität bieten zu können“. Schubert sagt: „Wir können weder an der Qualität noch an den Mitarbeitern sparen.“

Während der Corona-Krise war die Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Diese Regel war aufgrund der steigenden Energiepreise nochmals verlängert worden, lief dann aber Ende Dezember vergangenen Jahres aus. Seither bezahlen Gäste im Lokal wieder die vollen 19 Prozent Steuern. Und rund Drei Viertel der Gastronomen haben seit dem ihre Preise wieder erhöht, wie eine Umfrage des Branchenverbands Dehoga ergab.

Fast alles wurde teurer

Wilhelm Schubert weist darauf hin, dass die Steuer nicht der einzige Preistreiber sei. „Fleisch, Mehl, Käse, Strom, alles ist teurer geworden.“ Doch er hat auch gute Erfahrungen gemacht. Bislang habe sich keiner der Gäste beklagt oder beschwert. „Ich bin froh, dass die Gäste das so entspannt aufgenommen haben.“ Schubert hat eine neue Speisekarte drucken lassen und hofft, dass die höheren Preise keine Kunden abschrecken.

Ich bin froh, dass die Gäste das so entspannt aufgenommen haben. - Wilhelm Schubert, Ulmer Gastronom

Er drückt aber auch seine Enttäuschung über die Politik aus. Schließlich hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) persönlich erklärt, die reduzierte Mehrwertsteuer nicht mehr „abschaffen“ zu wollen. Jetzt kam es doch anders.

Sich die Landwirte zum Vorbild zu nehmen und selbst zu demonstrieren, könnte sich Schubert vorstellen - und doch bleibt er zwiegespalten. „Die Frage ist, ob eine Demo viel bringen würde.“ Selbst eine Restaurantschließung würde vor allem die treuen Stammgäste bestrafen. „Das wär’ ein bisschen schwierig.“

„Spielt der AfD in die Hände“

Der Gastronom Ebbo Riedmüller sieht das anders. „Eigentlich sollten wir Gastronomen genauso die Straßen blockieren, wie es die Landwirte tun“, fordert er. „Ich bin der erste, der bei Protesten dabei wäre.“ Mit der Steuerpolitik spiele die Regierung einer Partei in die Hände, die „niemand haben will, der AfD“, sagt er. Der Verdruss in der Bevölkerung wachse und damit würden extreme Gedanken erstarken. In der AfD befänden sich „einige Wahnsinnschaoten, die wir in diesem Land nicht erleben wollen“.

Ebbo Riedmüller gehören mehrere Restaurants in Ulm. (Foto: SZ-Archiv )

Riedmüller befürchtet, dass der höhere Steuersatz zudem das Gastrosterben beschleunige. Er selbst hat die Speisekarten in seinen Restaurants bislang unverändert gelassen. Dem Gastronomen gehören mehrere Lokale in Ulm, darunter das Barfüßer, das QMuh und das Tanivera. Auf Dauer aber müsse er handeln. „Zwölf Prozent mehr einfach wegzustecken, das geht nicht“, sagt er. Wenn jedoch künftig wieder mehr Gäste ins Restaurant gingen als zuletzt, ließen sich die Umsätze erhöhen und somit die Einschnitte ausgleichen.

Mittagsangebote bleiben günstiger

Er fühle sich vor allem unfair behandelt von der Politik und hat einen Vorschlag parat: „Ein Kompromiss wäre gewesen, den Steuersatz für Essen zum Mitnehmen und für das Essen im Restaurants auf je zehn Prozent anzupassen.“

Dass es dazu nicht gekommen, bedauert auch der Gastronom Benjamin Schmidt. Der Inhaber des Café Brettle hat die Preise ebenfalls erhöht. „Es geht nicht anders.“ Bereits im Dezember hatte er alles durchgerechnet. Auch er spüre die Preiserhöhungen vieler Branchen. Problematisch würden die Preiserhöhung vor allem beim Mittagstisch. Da sei die Konkurrenz groß, weil es viele Essensangebote zum Mitnehmen gibt - und darauf nur die reduzierte Mehrwertsteuer fällig wird.

Daher werde es auch weiterhin günstigere Mittagsangebote geben, glaubt Schmidt. Auch wenn sich das für viele Gastronomen kaum noch rechnen dürfte.