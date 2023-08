Den Gastronomen Ebbo Riedmüller kennt man in Ulm und darüber hinaus. Riedmüller gehört unter anderem die Brauereiwirtschaft Barfüßer, das Burgerrestaurant QMuh, die Hotelkette Riku und nicht zuletzt die Gastro im Erbacher Schloss. Seit 45 Jahre ist er selbstständig in der Branche tätig, doch einen Fall wie das Bootshaus auf der Donau hat er noch nicht erlebt.

Die Geschichte des ankernden Restaurants ist gleich von mehreren Rückschlägen geprägt: Das frühere Schiff „Berblinger“ war viele Jahre lang bewirtschaftet, Riedmüller betrieb es unter anderem gemeinsam mit einem Geschäftspartner. „Wir haben gezeigt, dass es funktioniert“, sagt er. 2008 aber brannte das Schiff aus. 2014 wurde schließlich das neue Bootshaus eröffnet. Getragen wird es von einem Ponton, also einer Schwimmplattform.

Dem Ulmer Großgastronom Ebbo Riedmüller gehören gleich mehrere Restaurants in Ulm. (Foto: Archiv )

Bereits drei Monate später folgte die nächste Hiobsbotschaft: Niedrigwasser hatte das Schiff schwer beschädigt, ein Alarm nicht ausgelöst, der Boden sich unter anderem mit Spülwasser vollgesaugt. Ein Rechtsstreit begann um die Frage, wer für die Kosten aufkommt. Riedmüller verpachtete die Location nochmals, doch der neue Eigentümer musste Insolvenz anmelden.

Dickes Fell, aber nichts beschönigen

Seitdem wird das Gebäude nur noch für gelegentliche Veranstaltungen am Wochenende genutzt. Auch das lief nicht immer rund: Mehrmals beschwerten sich Anwohner über Ruhestörung, die Polizei rückte aus. Ein bisschen vom Pech verfolgt, sei das Bootshaus schon, gesteht der Eigentümer Riedmüller. Doch der Gastronom ist lange genug im Geschäft. „Ich hab ein dickes Fell, will es aber auch nicht schönreden.“

Längst ist das meist leerstehende Restaurant in bester Lage zum Ulmer Stadtgespräch geworden. „Ich muss teilweise sogar Häme über mich ergehen lassen“, klagt er. Manche Leute schimpften: „Der Riedmüller kann sich wohl alles erlauben.“ Doch diese Behauptungen seien einfach „Quatsch.“ Er selbst habe sich niemals vorstellen können, dass sich der Rechtsstreit um den Schaden über acht Jahre lang hinziehe. So lange schon befassen sich das Gericht damit, jetzt geht eine Partei offenbar in Berufung.

Oberbürgermeister schaltet sich ein

Riedmüller ist der Geschädigte, unklar ist aber weiterhin, welche Versicherung für den Schaden aufkommt. Unklar ist sogar noch, wie hoch die Schadenssumme tatsächlich ist. „Das geht in die Millionen.“ Klar sei dagegen, dass der Boden neu verlegt werden muss und auch sonst dürfte es einiges an Sanierungsbedarf geben. Hinzu kommt der finanzielle Ausfall aufgrund der Schließung.

„Wenn ich nur vom Bootshaus abhängig wäre, wäre ich wohl längst pleite“, sagt Riedmüller. Ist er aber nicht — und hofft weiter auf ein glückliches Ende. Die Erwartungshaltung in der Stadt sei groß. „Ich werde jeden Tag darauf angesprochen. Und kann das auch nachvollziehen.“ Auch die Ulmer Stadträte hatten zuletzt immer wieder nachgehakt. Die Stadtverwaltung habe das Thema Bootshaus inzwischen zur Chefsache erklärt, heißt es aus dem Rathaus. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch habe Riedmüller gebeten, den aktuellen Sachstand zu erläutern. Im Raum steht vor allem die Frage, warum das Bootshaus derzeit nicht öffnen könnte, trotz laufendem Gerichtsverfahren.

Wer ist so verrückt?

„So verrückt ist niemand“, sagt Riedmüller. Kein Mitarbeiter und kein Pächter wolle anfangen zu arbeiten, wenn unklar sei, wann die Sanierungen beginnen und wie stark beschädigt das Gebäude tatsächlich sei. „Ich bin ja selbst machtlos.“ Mehr als drei Millionen Euro hat der Gastronom in das Gebäude investiert. Bislang war dies ein klares Verlustgeschäft. Aber Ebbo Riedmüller gibt sich trotz allem noch optimistisch: „Irgendwann wird hier sicher wieder ein Restaurant eröffnen.“