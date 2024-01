Es gibt Restkarten für Familienkonzert im Roxy

Das Kinder-Theater-Konzert „Eule findet den Beat“ hat es auch in diesem Jahr auf das Programm des Roxy Ulm geschafft. Für die Veranstaltung am Sonntag, 14. Januar, von 15 bis 16.20 Uhr in der Werkhalle gibt es noch wenige Restkarten.

„Eule findet den Beat“ von Cristiana Garba und Christina Raack ist Teil der Familienkonzerte im Roxy und sei ein (Party-) Erlebnis für die ganze Familie, heißt es in der Vorankündigung. Bereits 2016 feierte die Inszenierung Premiere im Hamburger Schmidtchen und ist seither in der Hansestadt ununterbrochen ausverkauft.

Die kleine Eule, ein echter Musiklaie, lebt in einem Wald am Rande der Stadt. Als sie eines Abends durch eine wunderschöne Musik geweckt wird, beginnt für sie eine zauberhafte Reise. Musikalisch noch ganz grün hinter den Ohren, taucht Eule dank vieler aufschlussreicher Begegnungen in zahlreiche Genre-Welten ein, wobei sie unter anderem den Rock-Maulwurf oder die Pop-Fliege kennenlernt.

Die Vorverkaufstickets gibt es für Kinder bis 14 Jahren für 26,30 Euro. Ältere Kinder zahlen im Vorverkauf 31,80 Euro. Weitere Informationen sind im Internet unter www.roxy.ulm.de zu finden.