Es gibt noch wenige Karten für das Konzert von Doro

Als der Heavy Metal Anfang der 1980er Jahre mit einem gigantischen Urknall geboren wurde, leuchtete ein blonder, weiblicher Stern besonders hell: Doro Pesch. Die Metal-Queen kommt am Sonntag, 3. März, ab 20 Uhr in der Werkhalle im Roxy zu Gast. Es sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Karten kosten im Vorverkauf 50,50 Euro, an der Abendkasse 56 Euro. Weitere Informationen unter www.roxy.ulm.de.