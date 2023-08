Erneute Top–Platzierung für UKU und RKU

Das Universitätsklinikum Ulm (UKU) und die RKU — Universitäts– und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) zählen laut der im Juni 2023 erschienenen „stern–Klinikliste“ erneut zu den besten Kliniken Deutschlands. UKU und RKU landen im nationalen Top–100–Ranking wie bereits im Jahr zuvor auf Platz 20 — mit insgesamt 27 verschiedenen ausgezeichneten Fachbereichen. Das teilt das Universitätsklinikum Ulm mit. Für das Ranking wurden mehr als 2400 deutsche Krankenhäuser und stationäre Einrichtungen untersucht.

In der „stern–Klinikliste“ werden anhand verschiedener Kriterien Deutschlands Kliniken und Fachabteilungen bewertet. Daraus resultieren in diesem Jahr insgesamt 42 gelistete Fachbereiche, mehr als 2457 Empfehlungen und 100 Top–Kliniken. Wie bereits im Vorjahr erreicht das Universitätsklinikum Ulm gemeinsam mit dem RKU Rang 20 der Top–100–Kliniken. Mit 27 ausgezeichneten Fachbereichen steigern sich UKU und RKU sogar nochmal im Vergleich zu 2022. Positiv in die Bewertung mitaufgenommen wurde außerdem die Aktion „Saubere Hände“, bei der die Sektion Krankenhaushygiene am UKU das Gold–Zertifikat erhielt, die Teilnahme an der freiwilligen Initiative Qualitätsmedizin (IQM) sowie die hohe Patientenzufriedenheit. Darüber hinaus wurde das RKU in der Rubrik der ausgezeichneten Kliniken nach Bundesländern als Klinik für die Region Baden–Württemberg empfohlen und für die Bereiche Schulterchirurgie (Klinik für Orthopädie) und Schlaganfall (Klinik für Neurologie) ausgezeichnet.

Gemeinsam mit dem Rechercheinstitut Munich Inquire Media (MINQ) hat das Magazin „stern“ einen mehrdimensionalen Ansatz gewählt, um die besten unter den mehr als 2400 untersuchten deutschen Krankenhäusern zu finden. Ausschlaggebend für die Aufnahme in die Klinikbewertung sind neben der Fallzahl an ausgewählten Indikationen und Behandlungen auch zertifizierte Zentren und Empfehlungen aus unterschiedlichen Quellen. Für das Klinikranking erhob MINQ für jede Klinikliste die Reputation bei Ärztinnen und Ärzten und recherchierte, welche Krankenhäuser von Patientinnen und Patienten empfohlen werden.