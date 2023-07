Deutschrock, Heavy Metal, Partyschlager — das diesjährige Line–up des Rock–dein–Leben–Festivals (R–D-L) in Laichingen scheint ziemlich breit aufgestellt zu sein. Trotzdem übt ein Ulmer Kollektiv, das sich selbst im linken Spektrum verortet, schon lange Kritik. Der Grund: Auf dem R–D-L seien in der Vergangenheit Bands aufgetreten — mit vermeintlicher Nähe zu rechten Kreisen. Darum will die Ulmer Gruppe zeitgleich zu „Rock dein Leben“ am 28. und 29. Juli im Anarres im Fort unterer Eselsberg eine Gegenveranstaltung veranstalten. Das Motto: „Rein ins schöne Leben“.

Worum es den Veranstaltern geht

Bei der Gegenveranstaltung soll es „Raus aus der Grauzone“ gehen. Der Ulmer Gruppe geht es dabei unter anderem um die Liedtexte, sagen sie. Die Inhalte von sogenannten Grauzonenbands „bedrohen Minderheiten, schüren Angst und diffamieren Menschen“, betonen Veranstalter auf Nachfrage. Und: Sie würden sich nicht eindeutig von rechter Musik abgrenzen.

Die Inhalte würden spalten

Es sei gefährlich, wenn bestimmte Bands die in ihren Augen problematischen Inhalte „verharmlosen, sie kommerzialisieren und Menschen unreflektiert zugänglich machen“, so die Organisatoren des Ulmer Gegen–Festivals. Vermeintliche Konstrukte wie „Die da oben und die anderen“ würden so unnötig spalten und ein falsches Bild vermitteln.

In der Vergangenheit sprach die Ulmer Gruppe zudem von einer „Türöffnerfunktion“ nach rechts, wenn jene Bands sich nicht strikt von rechten beziehungsweise diskriminierenden Inhalten abgrenzen würden. Nachdem Freiwild in diesem Jahr nicht dabei ist, zielt die Kritik in diesem Jahr zum Beispiel auf die Band Krawallbrüder ab.

Mia Julia und Der W positionierten sich schon in der Vergangenheit

Bei Schlagersängerin Mia Julia, die ebenfalls bei R–D-L dabei ist, scheint die Kritik augenscheinlich nicht zuzutreffen. Als vor sechs Jahren Besucher eines Konzerts am Ballermann eine Reichkriegsflagge ausbreiteten und die Sängerin daraufhin ihren Auftritt unterbrach, gab es von den anderen Zuschauern — und angefeuert von Mia Julia — laute „Nazis raus“-Gesänge.

Von Sicherheitskräften wurden sie schließlich aus dem Bierkönig geführt. Auch Stephan Weidner, besser bekannt als Der W, tritt bei „Rock dein Leben“ auf. Das Gründungsmitglied der aus denselben Gründen häufig kritisierten Band Böhse Onkelz, positionierte sich vor einigen Jahren deutlich gegenüber seinen Fans. „Es interessiert mich nicht, welche Argumente ihr gegen Flüchtlinge oder ‚Gutmenschen’ vorbringt, denn es gibt keine“, schrieb er damals bei Facebook.

Die Kritiker sagen, dabei zu sein sei problematisch

Laut der Ulmer Gruppe ist aber schon allein das Dabeisein auf R–D-L Teil des Problems. „Ebenfalls kritisch könnte man alle Beteiligten sehen, die sich auf ein solches Festival begeben und neben anderen Bands Musik machen, die viele Menschen verletzt und degradiert“, argumentieren sie.

Das sagt der „Rock dein Leben“-Veranstalter

Ist die neuerliche Kritik an R–D-L ein Mitgrund, dieses Jahr auf Freiwild zu verzichten? Schließlich haben sie in der Vergangenheit wohl am meisten polarisiert. „Nein“, sagt Veranstalter Andreas Kamm auf Nachfrage.

Dafür haben wir statt einem Headliner dieses Mal gleich vier starke Bands dabei. Andreas Kamm

Die Band sei schlicht zum Festival–Termin nicht verfügbar gewesen. „Dafür haben wir statt einem Headliner dieses Mal gleich vier starke Bands dabei“, freut er sich. Für ihn stehe Rock–dein–Leben für Abwechslung — auch, was die Musik angeht. „Wir hatten schon immer bunte Acts bei uns“, betont er.

Darum ist ihm die Thematik so wichtig

Auch darum werden zwischen 27. bis 29. Juli wieder rund 10.000 Besucher in Laichingen erwartet. Auf dem Festival–Plakat prangt auch in diesem Jahr wieder der Schriftzug „R–D-L gegen Rassismus, Faschismus und Intoleranz“. Obwohl er die Kritik nicht nachvollziehen könne, betont Kamm, dass er sich und sein Festival so nochmals klar positionieren wolle.

Ich nehme das Thema an sich wirklich ernst. Wir möchten kein rechtes Gedankengut fördern Andreas Kamm

„Ich nehme das Thema an sich wirklich ernst. Wir möchten kein rechtes Gedankengut fördern“, hebt er hervor. „Sonst würde ich die Veranstaltung nicht machen.“ Dass es nun in Ulm doch wieder ein Anti–Festival gibt, nimmt er jedoch gelassen hin. „Ich glaube, sie nehmen uns als Aufhänger, um ihre Veranstaltung zu bewerben“, glaubt Kamm.

R–D-L Presseprecher Oliver Schneppner würde gerne mit den Ulmer Kritikern ins Gespräch kommen. „Wir sind immer offen und diskussionsfähig“, sagt er und würde sich freuen, wenn die Macher des Gegenfestivals mit ihm zusammen hinter die Kulissen bei „Rock dein Leben“ blicken würden. „Dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen.“

Die Ulmer wollen trotzdem ein Statement setzen

Die Organisatoren des Ulmer Gegen–Festivals sehen abermals Handlungsbedarf für eine „antifaschistische, weltoffene und tolerante Alternative“ zu Rock–dein–Leben. Die Besucherdimensionen der beiden Konzertveranstaltungen sind natürlich nicht zu vergleichen.

Wir möchten Acts, die für Toleranz, Gleichheit, Miteinander, Vielfalt und Achtsamkeit einstehen. Organisatoren des Ulmer Gegen-Festivals

In Ulm soll es jedoch ein klares Statement gegen Diskriminierung und für Diversität geben. „Wir möchten Acts, die für Toleranz, Gleichheit, Miteinander, Vielfalt und Achtsamkeit einstehen“, teilen sie mit. Das „Rein ins schöne Leben“-Festival kostet keinen Eintritt und soll ausschließlich über Spenden finanziert werden. Am Freitagabend gibt es Rap, am Samstag Punk, jeweils ab 18 Uhr. Zeitgleich steigt in 25 Kilometer Luftlinine Entfernung das große „Rock dein Leben“.