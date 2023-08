Ökologisch gesehen leben wir auf Pump. Denn Deutschland — aber auch die ganze Welt — verbraucht jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde in dieser Zeit bereitstellen kann. In diesem Jahr ist der sogenannte Globale Erdüberlastungstag am 2. August.

Das heißt, fünf Monate vor Jahresende hat die Weltbevölkerung ihr Jahreskonto überzogen. Dem gilt es entgegenzuwirken: Ein Faktor sei unnötige Abfälle zu vermeiden, teilen die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) mit, die vor gut einer Woche noch die Müllberge des Schwörmontags beseitigt hatten.

Erdüberlastungstag eine Woche nach dem müllreichen Schwörmontag

Die EBU waren bereits in der Nacht im Großeinsatz. Am Morgen nach dem Schwörmontag war ein Großteil des Mülls bereits entsorgt. Flaschen, Becher, Verpackungen, Schlauchboote: Insgesamt 23 Tonnen Müll sind dieses Mal zusammengekommen, teilten die EBU im Nachgang mit.

Trotz der zusätzlich an der Donau aufgestellten orangen Tonnen und den „Schwör dem Müll ab“-Plakaten quollen viele Mülleimer schon früh über.

Im vergangenen Rekordjahr sind am Schwörmontag sogar 25 Tonnen zusammengekommen. „Wäre das Wetter beständiger gewesen, hätte die Müllmenge sicher einen neuen Rekordwert erreicht“, so die EBU.

Ulmer Entsorgungsbetriebe rufen zur Müllvermeidung auf

Nach dem müllreichen Stadtfest und pünktlich zum Erdüberlastungstag kommt wohl auch deshalb der Aufruf der EBU: Durch einen sensiblen Umgang mit dem Thema Müll könne jeder dazu beitragen, den „Earth Overshoot Day“ kalendarisch weiter nach hinten zu verschieben.

Deutschland äußerst verschwenderisch

Umgerechnet 1,7 Erden bräuchten die Erdenbewohner, damit sie wie bisher weiterleben können. Betrachtet man nur Deutschland, bräuchte man hier fast doppelt so viel — von fast drei Erden spricht das Global Footprint Network. Eine Erde reiche demnach schon lange nicht mehr aus.

Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich im oberen Viertel und der Deutsche Erdüberlastungstag somit noch um einiges früher im Kalender — heuer war es der 4. Mai. Die Deutschen leben also zwei Drittel des Jahres ressourcentechnisch auf Kredit.

Optimale Kreislaufwirtschaft kann Abhilfe schaffen

Mit wichtigen Ressourcen sollte also künftig umso sparsamer umgegangen werden. „Das hat eine ganze Menge mit dem Thema Müll und Kreislaufwirtschaft zu tun“, so die EBU. „Denn weniger Abfälle bedeuten weniger Ressourcenverbrauch“, schreiben sie und betonen, künftig darauf zu achten, Müll zu vermeiden oder anfallende Abfälle zumindest richtig zu sortieren.

Die Tipps geben die EBU

Die EBU weisen darauf hin, Waren, wenn möglich, unverpackt oder mit möglichst wenig Verpackung zu kaufen. Gleichzeitig raten die Entsorgungsbetriebe zur Nutzung von Mehrweg– statt Einwegverpackungen. „Auch bei Take–away–Essen sollte man sich nicht scheuen und im Imbiss oder Restaurant um eine Verpackung im Mehrwegbehälter oder einer mitgebrachten Dose bitten“, heißt es weiter.

Besser wiederverwerten oder reparieren

Zudem solle jeder für sich überdenken, ob es „es immer wieder das neueste Handy, Tablet oder Fernseher“ sein müsse. Der Aufruf: Die Gegenstände länger nutzen, womöglich sogar gebraucht kaufen und defekte Sachen bestenfalls reparieren lassen.

Beim Kauf solle man vorab vor allem auf lange Haltbarkeit und die Möglichkeit zu reparieren achten. Das habe zwar häufig höhere Anschaffungskosten zur Folge, „im Gegenzug hat man aber auch länger etwas davon“, so die EBU. Nicht mehr gebrauchte technische Geräte solle man bestenfalls verkaufen oder verschenken. Oder — wenn kaputt — zum Recyclinghof bringen und so mithelfen, Ressourcen zu sparen.

Wiederverwerten statt wegwerfen: Auf ihrer Website bieten die EBU unter www.ebu-ulm.de eine kostenlose Tausch- und Verschenkbörse an.