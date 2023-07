Ensemble Voc Art gibt Jubiläumskonzerte in Ulm und Neu–Ulm

Unter dem Titel „Thank You For The Music“ gibt das Ensemble Voc Art zu seinem zehnjährigen Bestehen zwei Konzerte in Ulm und Neu–Ulm. Mit einem bunten Sommerkonzert mit Werken von Byrd, Morley, Schütz und Britten bis zu modernen Klängen von Sting und ABBA wird dieses Jubiläumskonzert an zwei Terminen gefeiert: zunächst am Samstag, 5. August, um 19 Uhr in der Christuskirche Ulm–Söflingen und ein weiteres Mal am Sonntag, den 6. August, um 19 Uhr in der Petruskirche in Neu–Ulm. Verena Schwarz (Sopran), Mina Jablonski–Hoshino (Mezzosopran), Heike Mund (Alt), Guido Bauer (Tenor) und Eberhard Gröner (Bass) gestalten das Vokalkonzert, bereichert durch Orgelstücke, die von von Tanja Schmid (Kantorin an der Petruskirche in Neu–Ulm) gespielt werden.