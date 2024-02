„Was kann jeder Einzelne gegen Rechtsextremismus tun“, diese Frage treibt derzeit offenbar viele um. Seit Wochen gehen Menschen deutschlandweit gegen Rechtsextreme auf die Straßen. Die Frage war aber auch Thema beim Vortrag des Autors Lucius Teidelbaum. Er referierte in der vergangenen Wochen über rechte Netzwerke in Baden-Württemberg anhand von Beispielen in Ulm - der Auftakt zur neuen Vortragsreihe im Ulmer Jugend- und Kulturzentrum Gleis 44.

Mit mehr als 100 Zuhörern war der Vortrag in Ulm nahezu ausverkauft. Initiator Samuel Rettig vom Gleis 44 zeigt sich positiv überrascht vom großen öffentlichen Interesse. Er glaubt, dass viele Bürger etwas „bewegen“ möchten, aber doch eine Ohnmacht spürten. Der Gleis-Gründer aber wollte dieser Ohnmacht etwas entgegensetzen.

Wir wollen damit Menschen informieren, die sonst wahrscheinlich nicht zu solchen Veranstaltungen gehen. Samuel Rettig, Gleis 44

„Das war schockierend“

Die Veranstaltungsreihe gegen Rechtsextremismus sei bereits länger angedacht gewesen. Dann veröffentlichte die Friedrich-Ebert-Stiftung im Herbst 2023 eine Studie mit erschreckendem Ergebnis: Etwa acht Prozent der Befragten aus der deutschen Bevölkerung vertreten demnach ein klar rechtsextremes Weltbild. „Das war doch schockierend“ erzählt er. Im Januar wurde zudem bekannt, dass Rechtsextreme und hochrangige AFD-Mitglieder geplant hatten, Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben.

Rettig fragte unter anderem die Friedrich-Ebert- und die Heinrich-Böll-Stiftung an, mit denen er ohnehin häufiger in Kontakt stehen. Beide sagten zu, Referenten zu stellen. Auch die Ulmer Volkshochschule unterstützt die Veranstaltung. „Wir wollen damit Menschen informieren, die sonst wahrscheinlich nicht zu solchen Veranstaltungen gehen“, erklärt Rettig.

Was geplant ist

Drei weitere Vortragsabende sind geplant: Am Mittwoch, 6. März, spricht der Publizist und Forscher Andreas Speit zum Thema „Reichsträume - Reichsbürger und Reichsbürgerinnen in Baden-Württemberg zwischen Tag X und ,Corona-Protest’“. Beginn ist um 19 Uhr. Am Mittwoch 27. März folgt ein Vortrag des Ulmer Bundestagsabgeordneten der Grünen, Marcel Emmerich. Er referiert ab 19 Uhr über das Thema „Von Hakenkreuzen in Polizeichats und Richterinnen mit Umsturzplänen: Wie wir unsere Demokratie gegen Rechtsextremist:innen und Verfassungsfeinde schützen“ an. Die letzte Veranstaltung findet dann am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr statt. Dabei geht es um Antisemitismus in der Sub- und Clubkultur vor und nach dem Überfall der Hamas der Israel am 7. Oktober 2023.

Rettig sagt, ihm sei es wichtig, die Menschen zu informieren. Und zwar noch bevor die Kommunal- und die Europawahlen am 9. Juni dieses Jahres stattfinden. Was kann jeder Einzelne gegen Rechtsextremismus tun? Auf diese Frage habe es in der vergangenen Woche gleich mehrere Antworten gegeben, erzählt Samuel Rettig dann noch: „Es gilt, wachsam zu sein.“ Manchmal helfe es schon zu widersprechen, wenn man extreme Stimmungen oder Aussagen höre.