Energiegeladen und unkoventionell

Die Band BCUC (kurz für: Bantu Continua Uhuru Consciousness) aus Soweto in Johannesburg gilt heute als einer der erfolgreichsten Musikexporte Südafrikas. Im Frühjahr geht sie auf große Europatournee mit Konzerten in Italien, Österreich, Großbritannien, Schweiz, Belgien, Ungarn, Rumänien, Dänemark und Deutschland. In Ulm tritt sie am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr in der Roxy-Cafébar auf.

BCUC hat das Publikum laut Pressemitteilung sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene mit ihrem treibenden Funk und ihren energiegeladenen Auftritten in ihren Bann gezogen. Als künstlerische Erben von Philip „Malombo“, Tabane und Batsumi geben sie den angestammten Traditionen der indigenen Völker eine zeitgenössische Stimme. Jazzklänge aus den Produktionen der 1970er- und 1980er-Jahre, die durch Hip-Hop-Einflüsse und Punk-Rock-Energie ersetzt wurden, nehmen den Zuhörer mit auf eine faszinierende Reise.

BCUC teilen in ihren Songs ihre kontroversen und doch interessanten Ansichten über das moderne Afrika und setzen sich mit der harten Realität der Stimmlosen auseinander. Das von ihnen dargestellte Afrika ist nicht arm, sondern reich an Traditionen, Ritualen und Glaubensvorstellungen. Nur einen Steinwurf von der Kirche entfernt, in der Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu die Flucht der meistgesuchten Anti-Apartheid-Aktivisten von Soweto organisierte, probt die siebenköpfige Band in einem zu einem Gemeinschaftsrestaurant umgebauten ehemaligen Schiffscontainer.

Bantu Continua Uhuru Consciousness (BCUC) sehen ihre Musik als eine hedonistische Trance, aber auch als eine Waffe der politischen und spirituellen Befreiung. „Wir bringen Spaß und emo-indigenes afro-psychedelisches Feuer“, sagt Sänger Kgomotso Mokone. BCUC arbeiteten bereits mit Legenden wie Femi Kuti und Saul Williams zusammen und spielten auf der Crème de la Crème der europäischen Festivals, darunter Glastonbury, Roskilde, Dour, Worldwide, Womad, Fusion, Sziget, FMM Sines, Beaches Brew, Boomtown, Colours of Ostrava und Couleur Café.

Karten gibt es im Vorverkauf online unter www.roxy.ulm.de