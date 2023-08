Wenn Anthony Saad erklären will, warum sein Laden Ora d’Horo so bedeutend war für Ulm und die Umgebung, erzählt er gerne die Geschichten vom Tofu und dem Waschmittel. Vor einiger Zeit seien Kunden zu ihm gekommen, die Tofu kaufen wollten. Am liebsten natürlich unverpackt, aber wo gibt es so etwas schon? Fast immer wird der Fleischersatz in einer Plastikverpackung angeboten. Anthony Saad wollte sich damit nicht zufriedengeben und begab sich auf die Suche. Fündig wurde er schließlich in Ravensburg bei einem regionalen Lieferanten, der tatsächlich frischen Tofu anbietet. Seine Kunden sind begeistert, dass es diesen Tofu seitdem im Unverpacktladen in Ulm zu kaufen gibt.

Die Geschichte mit dem Waschmittel ist vor allem ein Rechenspiel. Anthony Saad hat gezählt, wie viel sein Laden zur Müllvermeidung beiträgt. Alleine mit dem unverpacktem Waschmittel, das in einem Jahr verkauft wurde, haben seine Kunden mehr als 1000 Plastikflaschen eingespart.

Gespräche ohne Erfolg

Seit mehr als drei Jahren gibt es den Unverpacktladen in Ulm, aber nun hat dieser offenbar keine Zukunft mehr. Am 19. August öffnet Anthony Saad zum letzten Mal die Türen, Ende August läuft der Mietvertrag in der Straße Unter der Metzig aus. Kurzzeitig schien es, als gebe es geeignete Räume, doch dann sprang der Vermieter wieder ab. Seitdem hängt Anthony Saad in der Luft. Gespräche mit dem Laden–Aktiv–Manager und der Stadt Ulm habe er bereits unzählige geführt, ohne konkreten Erfolg.

Auf seiner Homepage hat Saad seine Wünsche für einen neuen Verkaufsraum aufgelistet. Dazu zählen eine Verkaufsfläche von 100 Quadratmeter und ein bis zu 40 Quadratmeter großes Lager. Dafür sei er bereit bis zu 2400 Euro plus Nebenkosten zu bezahlen. Sind diese Ansprüche illusorisch für Ulm? Unter 3000 Euro habe er aber nichts gefunden, erzählt er. „Die Mieten sind so exorbitant hoch, das können höchstens noch die großen Ketten stemmen. Wie soll da ein inhabergeführtes Geschäft in der Innenstadt überhaupt noch überleben?“

Das sind die Gründe

Saad betont: Sein Geschäft laufe gut, er habe sich in den vergangenen Jahren ein Stamm von rund 700 Kunden aufgebaut, mehr als 1000 Produkte hat er im Sortiment. „Mein Laden trägt sich, aber ich muss eine Perspektive finden.“ Er hätte den Mietvertrag für weitere zwei Jahre verlängern können, doch der jetzige Standort sei nicht ideal. Hinzu kommen zwei Baustellen in der Nachbarschaft, die eine Belieferung künftig fast unmöglich machen. „Das ist ein wirkliches Problem. Ich höre auf, bevor ich den Laden an die Wand fahre.“ Und nur einen mobilen Stand etwa auf dem Ulmer Wochenmarkt komme für ihn auch nicht in Frage.

Für Ulm und Neu–Ulm sei das ein wirklicher Verlust. „Alle reden von Nachhaltigkeit, aber dann gibt es keinen Platz für mich in Ulm.“ Schaad betont, er wolle niemandem die Schuld für das unglückliche Ende geben. Aber seine Enttäuschung wird deutlich. Von der Stadt habe er sich etwas mehr Unterstützung erhofft.

Funken Hoffnung

Bitter sei das Ende auch für seine Mitarbeitenden. Drei Minijobber musste er entlassen. Zuspruch habe er vor allem von seinen Kunden erfahren, die in den letzten Wochen nochmals verstärkt bei ihm einkaufen.

Und so bleibt ihm doch noch eine kleine Hoffnung: Nach dem Ende im jetzigen Laden will Saad seine Einrichtung vorübergehend einlagern. Vielleicht ergibt sich in den nächsten Wochen noch eine Gelegenheit. Inzwischen würde er auch eine kleinere Ladenfläche akzeptieren, sagt er. Als gelernter Ingenieur könnte der gebürtige Libanese wohl relativ schnell eine neue Beschäftigung finden. Wenn er Ulm dafür verlassen müsste, wäre das wohl auch das Ende des Unverpacktladens. Wenn nicht, bliebe zumindest ein Funken Hoffnung.