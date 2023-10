Eissport-Saison am Donaubads beginnt

Die Neu-Ulmer Eissportanlage sind am Sonntag, 1. Oktober, in die die neue Saison gestartet. Die Eishalle wurde bereits in Betrieb genommen, ab Anfang Dezember soll dann auch die Eispiste im Freien in hinzukommen. Wie im Erlebnisbad wird es nun auch in der Eissportanlage einen Familien-Freitag mit vergünstigten Preisen geben.

„Die Energiesparmaßnahmen für Kommunen und deren Einrichtungen sind noch nicht komplett zurückgenommen, darauf müssen wir achten und danach müssen wir handeln“, sagt Jochen Weis, Geschäftsführer der Donaubad GmbH, „deshalb soll die Eispiste im Freien zwar wieder geöffnet werden, aber nur während der Hauptwinterzeit, voraussichtlich von Anfang Dezember bis Mitte Februar.“

Insbesondere der öffentliche Lauf profitiert von der Inbetriebnahme der Freipiste, die in der vergangenen Saison wegen hoher Energiekosten komplett geschlossen bleiben musste. Die Eiszeiten für den öffentlichen Lauf sind jeweils auf der Donaubad-Homepage www.donaubad.de zu finden.

Alle Einzeltarife wurden wegen hoher Energiekosten um einen Euro erhöht. Für Erwachsene kostet die Tageskarte nun 6,50 Euro, Ermäßigte bezahlen ab dieser Saison 5,50 Euro und für Kinder kostet der Eintritt 4,50 Euro. Auch die Preise für die Familienkarten werden angehoben. Die kleine Familie bezahlt 10 Euro für den Eintritt, für die große Familie kostet der Eintritt in die Eissportanlage nun 16 Euro. Für „Vielfahrer“ bietet sich deshalb die vergünstigte Zehnerkarte an.

Neu in der anstehenden Eislaufsaison ist der Familien-Freitag mit vergünstigten Eintrittspreisen für Familien ‐ analog zum Erlebnisbad nebenan. Außerdem werden freitags die Preise für die Leihschlittschuhe gesenkt und am Kiosk wird es ein Kids-Menü geben.

Neu in dieser Eislauf-Saison ist zudem das Angebot, dass man sich für die gesamte Eislaufsaison einen Mietschrank buchen kann. In diesen Schränken können die Schlittschuhe für die ganze Saison in der Eisportanlage bleiben und müssen nicht mit nach Hause genommen werden. Auch die populäre Eisdisco wird es wieder geben. Erster Eisdisco-Termin ist der 21. Oktober, von da an dann jeden Samstag-Abend von 19 bis 22 Uhr.