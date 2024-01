Sie sind unscheinbar, wirken schnell und machen die Opfer wehr- und hilflos. Meist werden sogenannte K.-o.-Tropfen, vor allem Frauen, heimlich ins Getränk gemischt. Und schnell wird den Betroffenen schwarz vor Augen - es kommt zum buchstäblichen „Knock-out“.

Kliniken testen bei Verdacht auf K.o.-Tropfen

Wie oft das in Ulm und Umgebung vorkommt, ist allerdings unklar. Experten gehen bundesweit von einer hohen Dunkelziffer der Fälle mit K.o-Tropfen aus.

Zum Jahreswechsel startet in Ulm allerdings ein einzigartiges Projekt mit dem Namen „Knock Out? Ulm testet auf K.O.“. Wer befürchtet, beim Ausgehen Opfer geworden zu sein, kann sich ab Januar in mehreren Kliniken kostenlos testen lassen.

Die Tests müssen aus eigener Tasche bezahlt werden

Nicht ohne Grund werden die Tropfen auch als unsichtbare Gefahr bezeichnet. „Betroffenen wird der Konsum oft erst im Nachhinein bewusst“, schreibt das Ulmer Frauenbüro, das das Projekt als Teil des „Teams Chancengerechtigkeit und Vielfalt“ der Stadt Ulm ins Leben gerufen hat, auf seiner Website.

Und ohne einen Test gibt es eben keinen sicheren Nachweis. Benommenheit und Schwindel: Die Symptome ähneln denen von starkem Alkoholkonsum sehr. Doch vor allem der hohe Preis für einen Test - rund 270 Euro - mag ein Grund für die hohe Dunkelziffer der Fälle sein.

Ministerium fördert das Projekt für ein Jahr

In Ulm soll das Pilotprojekt nun zum auf die Thematik aufmerksam machen, im zweiten Schritt aber auch belastbare Zahlen erheben.

Mit einer Laufzeit von zunächst einem Jahr ist die Kooperation des Instituts für Rechtsmedizin an der Universitätsklinik Ulm und der Stadt Ulm angelegt.

Das Projekt wird zudem vom baden-württembergischen Sozialministerium mit 375.000 Euro gefördert.

Notaufnahmen testen kostenlos

Zum Projektstart werden die Tests in den Notaufnahmen der Universitätsklinik, der Frauenklinik, des Bundeswehrkrankenhauses und der Neu-Ulmer Donauklinik bereitgestellt.

Die Auswertung und wissenschaftliche Begleitung übernimmt die Gewaltambulanz des Instituts für Rechtsmedizin, das dabei zudem gerichtsverwertbare Zusatzuntersuchungen durchführt.

Aus Sicht des Sozialministeriums bietet die Donaustadt „ideale Voraussetzungen“ für das Projekt. Grund dafür sei die überschaubare, aber gut vernetzte Partyszene, heißt es in einer Mitteilung.

Unsichtbare Gefahr Was hinter dem Begriff K.-o.-Tropfen steckt K.-o.-Tropfen sind vielfältig, doch haben die unterschiedlichen Substanzen eines gemeinsam: Sie können – je nach Dosierung – eine Person handlungsunfähig und wehrlos machen, erklärt die Uniklinik Ulm in einer Pressemitteilung zum startenden Projekt. Gefährlich sei vor allem, dass die Substanzen eher unscheinbar daherkommen. Sie sind farb- und geruchlos – und werden innerhalb kürzester Zeit wieder vom Körper abgebaut. Es bestehe daher „nur ein sehr kurzes Zeitfenster der Nachweisbarkeit“, heißt es weiter. Umso wichtiger sei es also, sich bei Verdacht schnell testen zu lassen. (phe)

Warum der Test schnell erfolgen muss

Im Ulmer Nachtleben seien K.-o.-Tropfen ein „allgegenwärtiges Thema“, schreibt auch das Ulmer Frauenbüro weiter. Wichtig ist den Verantwortlichen zudem eines: „Die Verabreichung von K.-o.-Tropfen ist eine schwere Körperverletzung und damit eine Straftat. Auch, wenn keine Vergewaltigung, kein Raub oder Ähnliches zusätzlich stattgefunden hat, kannst du Anzeige erstatten“, heißt es weiter.

Getestet werden muss allerdings rasch, innerhalb von 24 Stunden bauen sich die so heftig wirkenden Tropfen im Körper wieder ab - und sind dann nicht mehr nachweisbar.

Gemeinsam ein Bewusstsein für die Gefahr schaffen

Um ein Bewusstsein schaffen, soll das Projekt weitere Bereiche, unter anderem Beratungsstellen, Jugendorganisationen, aber auch die Polizei bei der Aufklärung über die Gefahr von K.-o.-Tropfen zusammenbringen. Zudem sei man bereits im Austausch mit Ulmer Bar-Inhabern, Veranstaltern und Club-Betreibern.

Erster Club-Betreiber will sich aktiv einbringen

Einer davon hat bereits sein Interesse am Pilotprojekt bekundet. Mario Schneider betreibt bereits seit 1995 verschiedene Clubs in Ulm, seit Kurzem das „Eins Tiefer“ in der Ulmer Pfauengasse.

„Als ich von dem Projekt gelesen habe, dachte ich mir: Da bin ich sofort mit am Start“, so Schneider. „Ein super wichtiges, aber auch sensibles Thema“.

Er findet es „großartig“, dass dafür finanzielle Mittel vom Land zur Verfügung gestellt werden, sagt er.

Ob bei Schülerinnen oder Studentinnen: Der hohe Preis könnte oftmals abschreckend sein, sich testen zu lassen. „Das Geld darf aber nicht die Hemmschwelle sein, nicht zum Arzt zu gehen“, so Schneider.

Ganz wichtig: Das Personal zu sensibilisieren

Ins Getränk sei in einem unaufmerksamen Moment nämlich schnell mal etwas gekippt. Allein deshalb habe Schneider in seinen Clubs schon früh Maßnahmen ergriffen und sein Personal dafür sensibilisiert.

„Wir achten auf die Getränke und beobachten ständig, ob sich jemand komisch an der Theke verhält oder um die Tische schleicht“, erklärt er. „Ein Club muss ein Safe Space sein“, sagt der Betreiber.