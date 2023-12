Wo ist der beste Standort für das Einstein-Discovery-Center? Lange Zeit schien diese Frage klar. Die alte Paketposthalle am Ulmer Hauptbahnhof galt als Favorit. Vor allem die Nähe zu Einsteins Geburtshaus und die Lage direkt am Bahnhof sprachen für die Halle. Kritisch wird allerdings gesehen, dass die Besitzverhältnisse kompliziert sind, die Fläche möglicherweise zu klein ist und die Halle auch erst 2026 zur Verfügung stünde.

Der Discovery-Center-Verein, der das Zentrum umsetzen möchte, suchte weiter. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung und des Gemeinderats. Möglichst groß, rasch verfügbar und zentral gelegen, sollte der perfekte Standort sein.

Vorteile des neuen Standorts

Zumindest zwei der Anforderungen erfüllt das Grundstück des ehemaligen SWU-Gebäudes an der Kreuzung Neutorstraße/Karlstraße, K1 genannt. Jetzt hat der Hauptausschuss des Ulmer Gemeinderats generell grünes Licht für den Standort signalisiert. Und trifft damit auch beim Verein auf Zustimmung. „Die präsente Lage erlaubt es unserem Architekten Daniel Libeskind, seine Vision richtig in Szene zu setzen. Aber auch logistisch bietet der Platz viele Vorteile“, erklärt die Vereinsvorsitzende Nancy Hecker-Denschlag. Das K1 ist vollständig in städtischer Hand, das sorgt für Planungssicherheit.

Das Gebäude war seit 1978 der Verwaltungssitz der Stadtwerke Ulm (SWU). Diese hat das K1 inzwischen großteils verlassen. Geplant ist ein Umzug ins Donautal. Das K1 soll dann abgebrochen werden. Nach einer Altlastensanierung könnte rasch mit einem Neubau begonnen werden. Doch viele Details sind noch nicht abschließend geklärt.

Wie der Zeitplan aussehen könnte

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadtwerke. „Eine Bebauung vor dem Jahr 2029 wird nicht möglich sein, weil das Grundstück vorher definitiv nicht verfügbar ist“, erklärt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Geplant sei, dass der Verein später einen Teil des Grundstücks für das Discovery-Center zur Verfügung gestellt bekommt, auf dem anderen Teil könnte Wohnbebauung entstehen. Das Ziel der Stadt sei, beide Teile „integriert zu planen und zu realisieren“, betont der OB.

Verein will Vertrag unterzeichnen

„Uns ist natürlich bewusst, dass sich unser ursprünglicher Zeitplan hier deutlich verschieben wird und wir Einsteins 150. Geburtstag nicht im fertigen Discovery Center feiern können“, sagt Jens Burkert, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Doch die Vorteile überwiegen für ihn. „Selbst wenn der eigentliche Baubeginn dann erst in einigen Jahren sein sollte, könnten wir zumindest jetzt schon das Gebäude entwerfen und alle nötigen Vorkehrungen treffen.“

Die Sicherheit sei wichtig, um geeignete Sponsoren zu finden. Burkert fügt hinzu: „Ein belastbarer Vertrag ist nun das Gebot der Stunde.“ Stadt, SWU und der Verein wollen ihre Gespräche nun fortsetzen.