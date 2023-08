Seit Wochen sticht das Denkmal an Albert Einstein negativ ins Auge. Zu übersehen ist es zwar nicht — so gedacht ist das aber auch nicht. Gelbe Sicherheitsgurte sind um die Skulptur an den Sedelhöfen gespannt, neben einer mobilen Toilette und Maschinen findet sich um die eigentlich als Sehenswürdigkeit gedachte Attraktion Ulms vor allem Bauzaun vor.

Arbeiten verzögern sich seit Wochen

Eigentlich nämlich sollte das Denkmal, von dem während der Bauarbeiten für den neuen Vorplatz der Sedelhöfe ein Teil im Grund verschwand, endlich angehoben werden. Doch die Arbeiten verzögern sich. Laut Stadtverwaltung habe die richtige Maschine zum Anheben gefehlt. „Das Gewicht war nicht richtig berechnet worden und es wurde festgestellt, dass eine andere Pumpe benötigt wird“, erklärt eine Sprecherin. Doch die sei erst einmal nicht verfügbar gewesen.

Was eigentlich Mitte Juni hätte abgeschlossen werden sollen, wird Stand jetzt also auf Ende August fertig. Dann soll die unglückliche Geschichte um das abgesenkte Denkmal von Ulms wichtigsten Sohn ein für alle Mal abgeschlossen und alle 24 Steine der Skulptur, wie es der Künstler Max Bill als Verkörperung von zwölf Tages– und zwölf Nachtstunden entworfen hatte, zu sehen sein.