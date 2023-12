Einmal „Goldene Zwanziger“ und zurück

Eine Zeitreise in die 20er- und frühen 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat das Publikum im nahezu ausverkauften CCU mit Max Raabe und dem Palast Orchester unternommen. Mit alten Schlagern und neuen Stücken vergingen die gut zwei Stunden wie im Flug.

Krisen, Kriege und Sorgen der Gegenwart mussten draußen an der Garderobe bleiben. Max Raabe, seine Violonistin Cecilia Crisafulli und die elf Herren der Kapelle nahmen die Besucher mit in eine Zeit, in denen in den Variètes und Tanzpalästen destinguiertes Auftreten angesagt war und der Begriff Etikette noch nicht mit einem Preisschild verwechselt wurde.

Im schwarzen Anzug, später im Frack, steht Max Raabe vor dem historisch anmutenden Gesangsmikrofon und wirkt auch mit inzwischen 61 Jahren noch immer ein bisschen so, als käme er gerade von der eigenen Konfirmation. Beide Hände an der Hosennaht, den Rücken durchgedrückt, den Kopf leicht zur Seite geneigt, singt er mit seiner näselnden Bariton-Grammophon-Stimme die teils neckisch, teils naiv anmutenden Gassenhauertexte von der tanzenden Lulu, vom Gorilla, der eine Villa im Zoo hat, und von dem, was unter den Pinien von Argentinien geschehen ist.

Große Gesten braucht es dafür nicht, das Palast-Orchester-Universum lebt vom virtuosen Klang seiner Musiker, der mal sehnsuchtsvoll schmachtend nur mit Violine und Gitarre, mal in ekstatischem Staccato in saalfüllendem Bläsersound daherkommt. Sänger und Musiker sind dabei stets in ihrer Rolle. Und muss Max Raabe diese aufgrund eines kleinen Hustenanfalls bei „Für Frauen ist das kein Problem“ für einen kurzen Moment verlassen, überspielt er dies mit einem spitzbübischen „Mache Sie sich keine Gedanken, das schneiden wir später raus“.

So entsteht die perfekte Illusion einer längst vergangenen Epoche, in der Musiker noch keine verrückten Künstlernamen trugen, sondern schlicht „Herr Sven Bährens an der Bassklarinette“ oder „Herr Ian Wekwerth am Piano“ hießen - wie Max Raabe seine Orchestermitgliedern nach ihren Soloparts jeweils vorstellt. Allein dem Pianisten während des Konzerts bei seinen kleinen Grimassen und Gesten zu beobachten, ist schon das Eintrittsgeld wert. Mal abgesehen davon, dass er sich ohne ein einziges Notenblatt virtuos durch den gesamten Konzertabend mit mehr als 30 Stücken spielt.

Mit Schlagern der 1920er- und 1930er-Jahren hat das Palast Orchester als Studentenprojekt 1986 seinen Anfang genommen. Er sei sich sicher gewesen, dass die Kapelle sich nach dem Studium in alle Winde zerstreuen werde, verriet Max Raabe kürzlich in einer Talkshow. Inzwischen läuft das Geschäft mit den „Goldenen Zwanzigern“ seit fast 40 Jahren mit rund 200 Auftritten pro Jahr, im März 2024 unter anderem mit einer USA-Tournee.

In den vergangenen Jahren kamen auch immer mehr moderne Nummern ins Repertoire, die sich in Ulm wunderbar zwischen die alten Stücke einfügten, darunter „Der perfekte Moment wird heut’ verpennt“, „Der Sommer“ oder auch „Ein Tag wie Gold“. Mit diesem Stück dürften Max Raabe und das Palast-Orchester auch einem jüngeren Publikum bekannt sein, ist es doch der Titelsong der vierten Staffel von „Babylon Berlin“.

Für ein langgezogenes „Oooh“ im Publikum sorgte die gefühlvolle Interpretation des Charles-Trenet-Cansons „La Mer“, während beim „Kleinen grünen Kaktus“ eifrig mitgesungen wurde. So mancher hoffte wohl auch noch auf das unvermeidliche „Kein Schwein ruft mich an“. Das gab es an diesem Abend leider nicht, stattdessen schickten Max Raabe und seine Musiker die Besucher mit ihrem „Schlaflied“ wieder hinaus in die Gegenwart mit ihren Krisen, Kriegen und Sorgen.