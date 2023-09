Sie gehört zu jenen Dingen, die man lieber nie über sich oder einen Angehörigen erhalten möchte: die Diagnose Krebs. Rund 510.000 Menschen in Deutschland laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts sind 2022 neu an Krebs erkrankt. Zwar haben sich die Heilungschancen in den vergangenen Jahrzehnten stetig verbessert, trotzdem ist die Erkrankung für viele weiterhin lebensbedrohlich.

Zwar werden stets individuelle Therapievorschläge gemacht, mitunter zeigt sich aber erst nach ein paar Monaten, ob die gewählte Behandlung anspringt und die richtige Wahl war. Und genau hier setzt die entwickelte Technologie der Ulmer Firma N-Vision an. Mithilfe von Quantenphysik macht sie den Krebs sichtbar. Die Wahl des Standorts Ulm als Hauptsitz kommt daher nicht von Ungefähr.

Neues Gebäude im Science Park III

Angefangen hat die Firma als kleines Start-up in den Räumen der Universität Ulm. Dort waren Labore teilweise im Keller untergebracht. Mittlerweile ist das Start-up zu einer zukunftsträchtigen Firma gewachsen, das neue Forschungs- und Entwicklungsgebäude von N-Vision wurde kürzlich im Science Park III in der Ulmer Wissenschaftsstadt offiziell eingeweiht.

Im Video erklärt Tobias Hahn von N-Vision aus Ulm, wie die Technologie die Krebsdiagnostik revolutionieren soll.

Mehr als 60 Angestellte arbeiten von dort oder im Homeoffice für N-Vision, das unter der Leitung von Ilai Schwartz und Sella Brosh steht. Das Team ist durchaus international, untereinander wird Englisch gesprochen. Am Firmensitz befinden sich Büroräume, aber auch chemische sowie physikalische Labore.

Unter Experten der Branche scheint die Entwicklung von N-Vision eine bahnbrechende zu sein, weshalb die Firma seit der Gründung vielfältige finanzielle Unterstützung erfährt. Unter anderem stammen die Fördermittel von global agierenden Unternehmen, etwa aus dem Silicon Valley, aber auch das Land Baden-Württemberg sowie der Bund und die EU stellen Förderungen bereit.

Stoffwechselprozess sichtbar machen

N-Vision setzt bei seiner Technologie auf das Sichtbarmachen von Stoffwechselprozessen auf Zellebene. Diese sind in Magnetresonanztomografen ( kurz MRTs) bisher nicht sichtbar, jedoch wesentlich, wenn es um die Veränderung von Krebszellen in der Therapie geht, erklärt Tobias Hahn, Head of Business Development and Strategy.

Er vergleicht die heute noch gängigen Verfahren mit Google Maps: ein sinnvolles Werkzeug, das die wichtigsten Daten anzeigt, jedoch keine Details, wie es hingegen Google Street View tut. Übertragen auf die Krebstherapie soll die Technologie von N-Vision also genau die Stoffwechselveränderungen in den Zellen darstellen, die Aufschluss darauf geben, ob eine Zelle weiter krank oder gesund geworden ist, ob also der Tumor kleiner geworden oder gewachsen ist.

„Dadurch ist es künftig möglich, bereits nach einigen Tagen zu erkennen, ob eine Therapie funktioniert oder nicht und ob man gegebenenfalls nachschärfen muss“, erklärt Tobias Hahn. Neben kostbarer Zeit ließen sich so auch Kosten einsparen.

Quantenmechanik spielt wichtige Rolle

Die von N-Vision entwickelte Technologie besteht dabei zum einen aus einem Präparat, das dem Patienten injiziert wird, zum anderen aus einem Gerät, das die Sensitivität dieses Präparats für das MRT um das mehr als 10.000-fache verstärkt. Das Präparat besteht dabei aus einer natürlichen Zuckerlösung.

Doch von allein würde diese nicht funktionieren. Und hier kommt nun die Quantenmechanik ins Spiel. „Die Quantenmechanik verändert das Präparat physikalisch, indem es kleinste Pole in dieser Lösung vorausrichtet. So werden Stoffwechselprodukte am Ende über das MRT sichtbar“, erläutert Hahn.

Diese Idee ist an sich nicht neu, bereits vor rund 30 Jahren gab es erste Forschungsarbeiten dazu. N-Vision jedoch ist laut Hahn das erste Unternehmen, das die Technologie durch seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten einfach einsetzbar und so für den späteren Einsatz in vielen Kliniken weltweit nutzbar gemacht hat.

Das Polarizer von N-Vision. (Foto: N-Vision )

„Es gibt bereits Kliniken, die Stoffwechselprozesse sichtbar gemacht haben, die aber bisher komplexe Geräte verwendet haben, die auf anderen Ansätzen basieren und so ein paar Probleme in sich bergen, etwa die Notwendigkeit der Kühlung auf sehr niedrige Temperaturen“, so Hahn.

2024 will N-Vision mit seinem entwickelten Gerät namens Polaris samt zuckerbasiertem Stoffwechselprodukt in den Markt gehen. Bis dahin wird N-Vision sicherlich weiter für Aufsehen sorgen. Schon jetzt wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet.

Ulm jedenfalls soll für N-Vision auch nach einer weltweit erfolgreichen Vermarktung Hauptsitz bleiben, denn die Stadt, so betont Tobias Hahn, sei durchaus reizvoll für derartige Unternehmen. „Forschung und Entwicklung stehen hier im Fokus. Und im Bereich der Quantentechnologie ist Ulm sehr stark aufgestellt“, so Hahn. Und schließlich sei Ulm ja der Geburtsort des mitunter wichtigsten Quantenphysikers, Albert Einstein.