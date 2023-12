Die Finanzen der Stadt Ulm sind, vor allem aufgrund hoher Steuereinnahmen, seit Jahren solide. Investiert wird deshalb auch im kommenden Jahr kräftig, vor allem jedoch in vorhandene Infrastruktur wie marode Brücken. Doch die Sparbücher dürften in den kommenden Jahren massiv schrumpfen. Vor allem eine nicht umgehbare Investition in 2024 sorgt für Unmut im Rathaus.

Die Rede ist von dem geplanten Einbau einer Rasenheizung ins Donaustadion. Ein Schritt, der notwendig ist, um dem SSV Ulm 1846 Fußball weiterhin die Teilnahme in der 3. Liga zu ermöglichen. Rund 1,3 Millionen Euro muss die Stadt, die Eigentümerin des Donaustadions ist, dafür in die Hand nehmen. Zwar ist das bei weitem nicht die größte Investition der Stadt Ulm im Jahr 2024, doch Finanzbürgermeister Martin Bendel geht es hier um das Prinzip. Eine Rasenheizung in der heutigen Zeit einzubauen, sei nicht zeitgemäß.

Der SSV Ulm 1846 benötigt eine Rasenheizung im Donaustadion - sonst dürfen sie nicht mehr in der 3. Liga spielen. Die Stadt Ulm hat die Kosten für den Haushalt 2024 eingeplant - kritisiert aber die Maßnahme als sinnlose Ausgabe. (Foto: Bacher )

„Das ist ein Skandal, dass wir das machen und eine der sinnlosesten Investitionen der vergangenen 25 Jahre“, betont Bendel. Auf der einen Seite spreche man stets von Klimaschutz und Energiekrise, auf der anderen sei man gezwungen, derartige Ausgaben zu tätigen. Bendel betonte dabei, dass sich der Unmut hier nicht gegen den SSV richte, den man als Stadt ja durchaus unterstützen wolle.

Vielmehr sehe der Finanzbürgermeister die vom DFB vorgegebene Richtlinie kritisch: „Da müssen 1,3 Millionen Euro investiert werden, nur um den Kommerz des Profifußballs zu fördern.“ OB Gunter Czisch hatte sich deshalb direkt an den DFB gewandt - eine Antwort habe er bis heute nicht erhalten.

Der SSV Ulm benötigt eine Rasenheizung (Foto zeigt das Aalener Fußballstadion) im Donaustadion - sonst dürfen sie nicht mehr in der 3. Liga spielen. Die Stadt Ulm hat die Kosten für den Haushalt 2024 eingeplant - kritisiert aber die Maßnahme als sinnlose Ausgabe. (Foto: Thomas Siedler )

Eine Rasenheizung ist laut DFB-Richtlinien Voraussetzung dafür, dass ein Verein überhaupt in der 3. Liga spielen kann. Für die aktuelle Saison erhielt der SSV Ulm eine Ausnahmegenehmigung, muss aktuell in der Winterzeit seine Heimspiele jedoch im Stadion in Aalen bestreiten. Für den Beginn der neuen Saison 2024/2025 sagte die Stadt zu, in der Sommerpause die Rasenheizung einzubauen.

1,3 Millionen Euro gehen 2024 also bereits für dieses Vorhaben drauf. Doch das macht nur einen Bruchteil des geplanten Investitionsvolumens mit insgesamt 154 Millionen Euro aus. Allein 106 Millionen Euro davon sind für Baumaßnahmen vorgesehen. Finanziert werden sollen die Investitionen aus laufenden Einnahmen wie Steuern aber auch Kreditaufnahmen. Zudem wird in die Sparbücher gegriffen, was auch in den kommenden Jahren nötig sein wird. Bis 2027, so Martin Bendel, könnten die Sparbücher mit aktuell 145 Millionen Euro auf 6,3 Millionen schrumpfen.

Investitionen in Höhe von 659 Millionen Euro bis 2027

Und auch Schulden müssten in den nächsten Jahren und mit Blick auf große Vorhaben wie dem Umbau des Blaubeurer Rings und der B10 vermehrt gemacht werden. Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2027 Investitionen in Höhe von 659 Millionen Euro, allein 509 Millionen Euro davon für städtische Baumaßnahmen. „Diese enormen Summen können nur mit der Aufnahme zusätzlicher Kredite bewerkstelligt werden“, so der Finanzbürgermeister. Die Schulden würden sich daher von aktuell 75 Millionen Euro hin zu 174 Millionen Euro im Jahr 2027 entwickeln. Allein in 2024 sollen 20 Millionen Euro an Neuschulden gemacht werden.

Die Stadt Ulm steht finanziell gesehen solide da. Doch vor allem dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen zwingen die Stadt zu hohen Ausgaben in den kommenden Jahren. Das geht nicht ohne Verschuldung. (Foto: dpa )

Doch der Sanierungsstau wird nicht geringer, sondern eher größer - und drängender. Die Stadt muss deshalb gleich an mehreren Stellen schnell handeln, etwa bei der Wallstraßenbrücke am Blaubeurer Tor, die ein einem derart schlechten Zustand sei, dass eine zügige Sanierung notwendig ist.

Zu den weiteren großen Investitionsmaßnahmen zählen bis 2033 die Landesgartenschau 2030 (112 Millionen Euro), die Bauvorhaben am Blaubeurer Tor (182 Millionen Euro), Sanierungen von Schulgebäuden (145 Millionen Euro) und der Ausbau der Kinderbetreuung (24 Millionen Euro).

Mit dem aktuellen Haushaltsplanentwurf - der Plan soll nach Beratungsgesprächen Anfang 2024 beschlossen werden - wolle man die „Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern“. Man dürfe dankbar sein, denn „nicht überall in der Republik können Räte ihre Politik auf derart hohe und stabile Steuerkraft gründen“, so Bendel. Das Haushaltsvolumen beträgt insgesamt 614 Millionen Euro, das ordentliche Ergebnis ist mit -2,5 Millionen negativ.