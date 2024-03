Einbruch in Fahrschule gescheitert

Ein Unbekannter versuchte von Dienstag auf Mittwoch in eine Fahrschule in Ulm einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Einbruchsversuch zwischen Dienstag 20.15 Uhr und Mittwoch 07.15 Uhr stattgefunden haben. Der unbekannte Täter versuchte die Eingangstür einer Fahrschule in der Rosengasse mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln. Daran scheiterte er. Ein Betreten des Gebäudes war ihm somit nicht möglich. An der Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Ulm-Mitte, Telefon 0731/1883312, hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.