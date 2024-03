Einbruch im Wertstoffhof

Unbekannte brachen am Mittwoch oder Donnerstag in den Wertstoffhof Ulm ein. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter zwischen 18 Uhr und 8 Uhr auf das Gelände im Kuhbergring. Durch Übersteigen des Zauns verschafften sie sich Zutritt zum Betriebsgelände. Dort brachen sie eine Tür zu einem Lagerraum auf. In dem befanden sich Geräte und Werkzeuge. Die Gegenstände machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt.