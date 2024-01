Darum gibt es in Ulm jetzt einen Verein für Queere

Freiheit und Selbstbestimmung wünschen sich alle Menschen - und sollten in westlichen Ländern eine Selbstverständlichkeit sein. Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen sehen diese Werte für sich erfüllt, so etwa die Mitglieder der queeren Gemeinschaft in Ulm und Neu-Ulm. Vor allem beim jährlichen Pride March am Christopher Street Day gehen sie deshalb regelmäßig auf die Straße und setzen ein Zeichen für eine freie und vielfältige Gesellschaft.

Doch Diskriminierung und Vorurteile scheint es auch hier immer noch - oder wieder vermehrt - zu geben. Eine Gruppe vor allem jüngerer Menschen hat sich deshalb zusammengetan und einen neuen Verein gegründet, den Verein Pride Ulm/Neu-Ulm.

Im Vorstand des Vereins sind unter anderem Robin Schmitz und Alpay Artun. Sie selbst bezeichnen sich als „Betroffene“, wollen deshalb etwas in der Gesellschaft bewegen. Beim Gespräch über die Ziele des Vereins fällt ihnen dabei selbst negativ auf, dass sie sich als Betroffene bezeichnen.

Noch immer gibt es homosexuelle Pärchen, die sich hier nicht trauern, auf der Straße Händchen zu halten. Alpay Artun

Denn, so ihre Überzeugung, nur weil ein Mensch homosexuell oder nonbinär oder transsexuell ist, sollte man nicht ausgegrenzt oder gar diskriminiert werden. Trotzdem sei das immer wieder der Fall, weshalb die Bezeichnung eines Betroffenen dann doch wieder passe.

Mehrmals körperlich angegangen

„Mein bester Freunde etwa wurde in den vergangenen zwei Jahren dreimal in einer Umkleide körperlich angegangen“, erzählt Robin Schmitz. Noch immer hätten Menschen also kein Verständnis für jene, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen - so wie sein transsexueller Freund. Derartige Anfeindungen hätte der 20-jährige Robin Schmitz nicht erleben müssen. Dennoch bereite es ihm große Sorgen, dass die feindliche Stimmung gegen queere Menschen - vor allem auf sozialen Netzwerken - zunimmt.

„Ich finde es absolut schockierend, was Transsexuelle mitmachen müssen. Wenn ich das nicht von den Menschen selbst erfahren würde, würde ich solche Geschichten nicht glauben“, betont Alpay Artun. Und genau das hat sich der neue Verein zum Ziel gemacht: Diejenigen zu unterstützen, denjenigen eine Anlaufstelle zu bieten, die in solch einer Lage sind, sich vielleicht auch gar nicht trauern, sich öffentlich als transsexuell oder homosexuell zu zeigen.

Der Verein ist als übergreifende Anlaufstelle gedacht, welche die ganzen kleineren Gemeinschaften, die es hier gibt, bündelt. Alpay Artun

„Noch immer gibt es homosexuelle Pärchen, die sich hier nicht trauern, auf der Straße Händchen zu halten. Das soll sich mit uns als Verein ändern“, betont Artun, der als Stadtrat in Neu-Ulm auch politisch engagiert ist.

Eine wichtige Botschaft

Im Mittelpunkt der Arbeit des neugegründeten Vereins soll die Ausrichtung des Pride March jedes Jahr im September stehen. Darüber hinaus wolle man auch an Bildungseinrichtungen aktiv werden, Vorurteile über queere Menschen aus der Welt schaffen und mit der kommunalen Politik in Kontakt treten. „Der Verein ist als übergreifende Anlaufstelle gedacht, welche die ganzen kleineren Gemeinschaften, die es hier gibt, bündelt“, so Artun.

Die aus seiner Sicht wichtigste Botschaft an Mitglieder der queeren Gemeinschaft: „Ihr habt einen Platz bei uns und ihr seid gut so wie ihr seid.“ Mehr als 20 Gründungsmitglieder stehen hinter dem Verein, laut Robin Schmitz habe dieser aber ein Potenzial von rund 100 Mitgliedern, sobald der Verein offiziell eingetragen ist.