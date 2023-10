Ein Rettungswagen voller Videokameras

Ein fast ganz normaler Rettungswagen und ein Kleinbus bilden das neue Fortbildungs-Gespann des DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm. Mit Hilfe der beiden Fahrzeuge und Übungspuppen können die Mitarbeiter im Rettungsdienst seltene Krankheiten diagnostizieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern.

Der Rettungsdienst liebt Abkürzungen, deswegen heißen die beiden Fahrzeuge SimRTW und SLW, ein Simulations-Rettungswagen und der Simulationsleitwagen.

Beide sind voller Technik, dazu gehören Videokameras, Mikrofone und Lautsprecher. Im SimRTW ist jeder Winkel des Fahrzeuges mit den Kameras einsehbar, das Rettungsdienstpersonal trägt Mikrofone, damit die Übungsleiter im anderen Fahrzeug genau sehen, was getan wird. Wichtig war bei der Konzeption des SimRTW, dass es von der Ausstattung her ein aktuelles Fahrzeug ist. Die Kameras sind Magneten befestigt, so kann der SimRTW binnen weniger Minuten zu einem normalen Rettungswagen abgerüstet werden und als Ersatzfahrzeug unterwegs sein.

Mittelpunkt im Rettungswagen ist die Übungspuppe auf der Trage. Sie wird aus dem SLW ferngesteuert, kann unter anderem die Augen öffnen und schließen und Atemprobleme bekommen. Über einen Lautsprecher unter der Trage spricht sie sogar, auf die Frage von Notfallsanitäter Johannes Spülbeck an die Puppe nach der letzten Mahlzeit antwortet Ausbilder Tobias Egle über sein Mikrofon und den Lautsprecher unter der Puppe mit schmerzverzerrter Stimme „Schweinebraten“. Herzfrequenz und Blutdruck werden zusammen mit anderen Werten gemessen, eingenommene Medikamente werden abgefragt. Schließlich erkennt das Rettungsteam eine allergische Reaktion auf ein Schmerzmedikament und spritzt das passende Medikament in der passenden Dosierung.

Die Übung wird beendet und nun folgt die Nachbesprechung. Praxisanleiter Tim Polak steuert von seinem Tablet einen großen Monitor, auf dem die Videoaufzeichnung gezeigt wird. Alle Beteiligten können nun ihre Arbeit sehen.

Ziel der Simulationen ist vor allem die Steigerung der Patienten-Sicherheit, so Praxisanleiter Philipp Güttinger. Während die die Notfallsanitäter fachlich gut ausgebildet sind, entstehen Probleme oft aus dem Zusammenspiel im Team. Abgeleitet aus den Erfahrungen in der Luftfahrt geht es beim Crew Resource Management um die Teamleistung und die Teamkommunikation. Zu den Schlagworten gehören dabei beispielsweise „10 for 10“, damit das Team in zehn Sekunden bespricht, was in den nächsten zehn Minuten ansteht und welche Ziele erreicht werden sollen.

Während anders wo in Rettungswagen-ähnlichen Containern geübt wird, haben die Retter in Heidenheim und Ulm ihre gewohnte Arbeitsumgebung. Diese Simulationsübungen werden den rund 500 Mitarbeitenden als Fortbildung angeboten, niemand muss an solch einer Übung teilnehmen.

Der DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm hat in diese Simulationsanlage rund eine viertel Million Euro investiert, Krankenkassen oder Landkreise beteiligen sich nicht an der Finanzierung.