Von einer „akuten Psychose“ bei dem Beschuldigten spricht der Sachverständige am zweiten Verhandlungstag im Fall des getöteten Mädchens in Wiblingen am Ostermontag. Knapp zwei Stunden dauern seine Ausführungen zum psychischen Zustand jenes Mannes, der seine eigene Tochter mit einem Messer beim Indianerspielen umgebracht haben soll. Die Tat selbst hat er bereits beim Prozessauftakt eingeräumt, hatte damals auch selbst den Notruf gewählt und auf seine Tat hingewiesen.

Doch war er zum Tatzeitpunkt schuldfähig oder nicht? Das ist die zentrale Frage, um die sich alles schon seit der Festnahme des 41-jährigen Beschuldigten dreht. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Schuldunfähigkeit aus und fordert die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie, wo der Mann auch seit der Tat untergebracht ist.

Schon am ersten Prozesstag wurde klar, dass der Beschuldigte in den vergangenen Jahren geradezu wahnhafte Überzeugungen entwickelt hat. Angefangen hat alles mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Von Theorien zum Virus und Impf-Verschwörungen tauchte er immer tiefer in seine „Forschungen“, wie er es selbst nennt, ein. Gar fanatisch muss er sich mit Religionen, Gott aber auch dem Teufel, Sinnfragen und politischen Verschwörungstheorien befasst haben.

Zwar sei Menschen aus seinem sozialen Umfeld, die vor Gericht aussagen, zu keiner Zeit ein wirklich psychisch krankhaftes Verhalten aufgefallen. Zumindest mit seiner Frau habe es in den Wochen und Monaten vor der Tat doch immer wieder Streit gegeben über seine übertriebenen Recherchen.

Mann wollte seine Tochter „opfern“

Wie aber kann es von einer derart intensiven „Forschungen“ zu einer solchen Gräueltat kommen? Seine eigene Tochter auf den Spielplatz zu begleiten, im Rucksack ein Küchenmesser parat, ihr eine Spielsituation vorzugaukeln, ihr die Hände hinter dem Rücken zusammenzubinden und ihr dann die Kehle aufzuschlitzen?

Der Tod der eigenen Tochter hat hier in keinster Weise emotionale Betroffenheit ausgelöst. Der Gutachter

Wie der Beschuldigte selbst bei Therapiesitzungen in der Psychiatrie, gegenüber dem Gutachter aber auch bei Prozessauftakt schildert, soll er damals der festen Überzeugung gewesen zu sein, seine Tochter einer höheren Macht, Gott, zu opfern. Seinen „Engel“, sein liebstes und jüngstes Kind müsse es sein, dass als „Opfer für die Sünden der Welt“ herhalten müsse. Eine Belohnung habe er sich davon versprochen.

In welchen psychischen Zustand der Mann bis kurz nach der Tat gewesen sein muss, macht eine Aufnahme deutlich, die den 41-Jährigen beim Verhör vor dem Haftrichter zeigt. Seine Stimmungen schwanken extrem, er wechselt immer wieder das Thema, wirkt überheblich, gar größenwahnsinnig und komplett neben der Spur.

Es kann aber durchaus eine Teilursache an der Entwicklung einer solchen Störung sein. Der Gutachter

„Der Tod der eigenen Tochter hat hier in keinster Weise emotionale Betroffenheit ausgelöst“, macht der Gutachter den psychischen Ausnahmezustand klar. Die Tat wurde laut Gutachter aus einem „kranken Tatmotiv“ heraus begangen. „Er wollte wie Abraham sein Kind für Gott opfern.“

Heute, sieben Monate nach der Tat, wisse der Mann, dass er einen Fehler gemacht habe. Doch so eine richtige Einsicht, schildert der psychologische Sachverständige in seinem Gutachten, habe es bis heute nicht gegeben. Das sei selbst für ihn als erfahrenen Gutachter überraschend gewesen.

Der Sachverständige geht davon aus, dass der 41-Jährige unter einer schizophrenen Psychose leide. Obwohl der Beschuldigte selbst sagt, dass er seit jungen Jahren schon Cannabis konsumiert, sieht der Experte keine Anhaltspunkte, dass die Drogen einen derart verwirrten Zustand ausgelöst haben sollen. „Es kann aber durchaus eine Teilursache an der Entwicklung einer solchen Störung sein.“

In der Regel nimmt die Krankheit derart Überhand, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist. Der Gutachter

41-Jährige war im Job bis zuletzt unauffällig

Doch dass es sich wirklich um Schizophrenie handele, sei nicht ganz eindeutig. Manche Symptome wie das Gefühl, fremdgesteuert zu sein und einen unrealistischen, bizarren Wahn entwickelt zu haben, würden klar für die Diagnose sprechen. Andere Punkte aber träfen in dem Fall nicht zu. Ungewöhnlich sei etwa, dass der 41-Jährige bis zuletzt komplett unauffällig in seinem Job war. „In der Regel nimmt die Krankheit derart Überhand, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist“, so der Experte.

Die aber wohl ungewöhnlichste Auffälligkeit: Selbst Monate nach dem Mord an seiner eigenen Tochter zeige der Beschuldigte auch mit Therapie und unter Medikamenten kaum emotionale Reaktionen im Zusammenhang mit der Tat. Im Gegenteil: Die Gespräche mit Therapeuten seien bestimmt von Selbstmitleid.

„Schizophrene Menschen sind krank ‐ aber keine Monster. Dass der Beschuldigte noch heute daran zweifelt, ob das, was er getan hat, richtig oder falsch war, zeugt von einem schweren Grad der psychischen Erkrankung. Denn selbst bei einer akuten Schizophrenie hätte ich erwartet, dass schon Tage nach der Tat erst emotionale Regungen festzustellen seien“, so der Gutachter.

Zwar habe der Mann in den vergangenen Monaten durchaus Einsicht gezeigt und angefangen, seine Tat zu hinterfragen. Dass dies aber nicht vielleicht doch einfach eine Anpassung an das ist, was er in der Therapie gesagt bekommt, und er das eher aus Eigennutz heraus sagt, könne der Experte nicht ganz ausschließen. So oder so: Dass es sich um eine akute Psychose handele, sei zweifellos.

„So etwas kann man nicht simulieren“, betont der Gutachter, der klar von einer Schuldunfähigkeit ausgeht und eine weitere Unterbringung in der Psychiatrie empfiehlt. „Würde man den Beschuldigten heute freilassen, wären weitere Straftaten zu befürchten.“