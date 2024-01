Am Tag, der das Ende von Galerie Kaufhof in Ulm einläuten kann, mauert das Kaufhaus: Weder die Betriebsratsvorsitzende noch der Geschäftsführer sind telefonisch erreichbar. Eine Mitarbeiterin, die den Hörer abnimmt, ist kurz angebunden. Auch ohne große Worte wird klar: Es ist kein guter Tag für Galeria Karstadt Kaufhof in der Ulmer Bahnhofstraße. Die Stimmung dürfte im Keller sein.

An diesem Dienstag hat die Warenhauskette einen Insolvenzantrag gestellt. Der Dritte in Folge. Doch bedeutet das auch das Aus für das Kaufhaus in Ulm?

Die Expertenmeinungen dazu gehen auseinander. Klar ist offenbar, dass das Ende noch nicht sofort besiegelt ist. Der Filiale in der Ulmer Bahnhofsstraße wird auch heute noch eine „Magnetfunktion“ zugeschrieben. Josef Röll von der Industrie- und Handelskammer (IHK) weist darauf hin, dass der Standort in Ulm „klasse“ sei und das Kaufhaus in der Kette weiterhin zu den „guten Häusern“ zähle. „Aber wenn es ans Eingemachte geht, kann es auch die guten Häuser treffen.“

So viele Filialen könnten bestehen bleiben

Dennoch: Die Insolvenz müsse nicht zwangsläufig bedeuten, „dass der Laden geschlossen wird“. Auch eine Schließung könnte sich außerdem noch hinziehen. „Im nächsten halben Jahr wird hier nicht viel passieren“, prognostiziert er. Entscheidend werde, ob sich für die Immobilie ein Investor findet.

Für die Gruppe spricht, dass das zurückliegende Jahr sogar besser lief, als zunächst angenommen. Das belegen die Zahlen des Konzerns. Die Krise ist dieses Mal also vor allem der vorangegangenen Insolvenzen der Benko-Gesellschaften geschuldet. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ könnten am Ende gut 70 Filialen bundesweit bestehen bleiben. Ob Ulm dazu gehören wird, ist noch unklar, aber nicht ausgeschlossen.

Nie auf der Schließungsliste

Auch der Einzelhandelsexperte Joachim Will weist darauf hin, dass die Ulmer Filiale „nie auf einer Schließungsliste“ gestanden habe. Will ist Geschäftsführer der Wiesbadener Unternehmensberatung Ecostra und spezialisiert auf die Standortentwicklung im Einzelhandel. Alle Aussagen zur Zukunft der einzelnen Filialen hält er bislang für „spekulativ“.

Klar sei, das Kaufhaus sei „keine Geschichte für die Ewigkeit mehr“. Obwohl die Ulmer Bahnhofsstraße eine „Toplage“ sei und das Kaufhaus überdurchschnittlich gut dastehe, beginne sich „das Bild jetzt zu verdunkeln“. Will macht deutlich: „Ich sehe im Moment niemanden, der das übernehmen würde“. Auch die Magnetfunktion des Kaufhauses stellt er inzwischen infrage. Wenn die Zukunft von Galeria nun zur Hängepartie wird, dürfte es immer schwieriger werden, das Kaufhaus noch zu retten. Will warnt vor einer Eigendynamik, wenn „Mitarbeiter das sinkende Schiff verlassen“ und die Warenversorgung ins Stocken geraten könnte.

Wie das Gebäude genutzt werden könnte

Für die Stadt Ulm und die Fußgängerzone als Ganzes aber hält er einen Untergang von Galeria nicht für die große Katastrophe. Die Fachkräfte würden derzeit „mit Sicherheit vom Handel aufgenommen werden“. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei da und auch für die Immobilie gebe es denkbare Nutzungen. „Ich bin mir sicher, dass etwas nachkäme, das die Lücke schließen kann.“

In den unteren Geschossen sei dauerhaft eine Ladennutzung denkbar. Im Obergeschoss könnte sich Will dagegen ein Fitnesscenter, ein Hotel, Büros oder auch Seniorenwohnungen vorstellen.

Das Risiko, dass eine Schließung des Kaufhauses sich negativ auf die gesamte Fußgängerzone auswirkt, hält auch IHK-Experte Josef Röll für „überschaubar“. Für die Unternehmen in der Hirsch- und Bahnhofstraße werden dagegen die anstehenden Baustellen für den Umbau der Fußgängerzone eine Herausforderung. Für die Zeit danach aber ist er optimistisch.