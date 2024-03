Zu einem holprigen Start ist es am Montagmorgen im Landgericht Ulm beim Auftakt eines Drogenhandel-Prozesses gekommen. Cannabis, Kokain und Co. soll der Angeklagte in über 80 Fällen verkauft haben. Ein Vergehen, für das normalerweise rund ein bis zwei Jahre Haft drohen. Der Angeklagte muss jedoch mit einer deutlich längeren Strafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Wie es dazu kam.

Staatsanwalt erklärt Schwere der Tat

Die Anklageschrift machte die Vorwürfe schnell klar: Drogenhandel und der Besitz einer geladenen Schreckschusspistole. Letztere ist der Grund für die Schwere der Tat, erklärte der zuständige Staatsanwalt im Gespräch. Diese müsse nicht einmal gebraucht worden sein.

Es ist eher selten, dass sowas erst zu Beginn herauskommt. Staatsanwalt zu den neuen Erkenntnissen

Schon der pure Besitz in „greifbarer Nähe“ zu den Drogen sei ausreichend, so der Staatsanwalt. Das sieht er als gegeben an: So habe sich die Waffe beim Zugriff der Polizei in der Küche auf einem Oberschrank befunden, rund zwei Meter entfernt von den Drogen.

Neue Erkenntnisse sorgen für lange Unterbrechung

Bevor das Bild der Tat klarer werden konnte, zogen sich Kammer, Staatsanwaltschaft und die Verteidigung zurück. Es sollten Gespräche abseits der Hauptverhandlung geführt werden. Und das dauerte. Der Grund: Der Angeklagte sei eventuell selbst drogensüchtig, berichtete der Staatsanwalt: „Es ist eher selten, dass sowas erst zu Beginn herauskommt.“

Möglich sei, dass der Angeklagte seine Verteidigung erst kürzlich über die Abhängigkeit informiert hatte. Die Suche nach einem Gutachter war damit Schuld für die Pause. Dieser werde in der nächsten Woche Gespräche mit dem Angeklagten führen und die Abhängigkeit bewerten.

Beweise sprechen klare Sprache

Am Strafmaß werde diese Erkenntnis aber nicht viel ändern, ließ der Staatsanwalt wissen. Die Fakten seien offenkundig. Über eine Zeugenaussage eines Käufers sei die Polizei auf den Angeklagten gekommen. Dieser sei in Folge zweimal observiert worden.

Mitte Oktober erfolgte während der zweiten Observation dann der Zugriff. Beim Stürmen der Wohnung konnten dann mehrere Tausend Euro Bargeld, knapp ein halbes Kilo Drogen und die besagte Schreckschusspistole sichergestellt werden.

Details sorgen für Diskussionen

Lediglich bei gewissen Einzelheiten gab es Klärungsbedarf: Das Bild des zunächst als aggressiv beschriebenen Rottweilers des Angeklagten entwickelte sich im Laufe des Vormittags eher zu einem gehorsamen Junghund, der nicht mit der Situation der zugreifenden Polizei und der Abwesenheit seines Halters umgehen konnte.

Auch die zunächst aufgeführte zweite Schreckschusswaffe, ein Revolver, wandelte in der Wahrnehmung im Saal zwischen irrelevant und relevant umher. Einerseits sei dieser in einer verstaubten Keksdose im Regal verstaut und damit nicht zugänglich gewesen, andererseits sei das Regal nur wenige Meter vom Sofa entfernt, auf dem ebenfalls Drogenverkäufe stattgefunden haben sollen.

Der Angeklagte blieb während der Verhandlung ruhig und überließ das Reden seinen Anwälten. Zwei Freunde, seine Mutter und seine Schwester hörten den Vorwürfen dabei im Publikum zu. Auf die Frage, wieso ihr Bruder so etwas gemacht habe, antwortete die Schwester nur: „Geld regiert die Welt.“ Die Verhandlung soll Anfang April fortgeführt werden, wenn das Gutachten zur Drogenabhängigkeit vorliegt.