Dreister Ladendieb festgenommen

Ein 34–jähriger Mann hat am Samstag, gegen 17.45 Uhr, ein Geschäft in der Hirschstraße betreten. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, wie der Mann eine Uhrenverpackung aufriss, berichtet die Polizei.

Die Zeugin nahm dem Mann die Ware ab. Anschließend wollte er eine Sechser–Packung Parfüm mitnehmen. Auch diese Ware durfte er nicht behalten. Der Mann wurde zum Ausgang begleitet. Beim Verlassen des Geschäftes schlug jedoch die Diebstahlssicherung an der Türe an. Die Mitarbeiterin wollte nun in die Tasche des Diebes sehen. Darin bemerkte sie ein weiteres Parfum.

Dieses wollte der Mann nicht herausgeben und ergriff stattdessen die Flucht. Er wurde kurz darauf durch weitere Zeugen auf der Hirschstraße festgenommen und der Polizei übergeben. Bei der Durchsuchung wurden noch zwei weitere, bislang unentdeckte Parfums, aufgefunden. In der Hosentasche führte der Dieb ein Cuttermesser mit sich. Ein Alkohol–Test ergab einen Wert um die zwei Promille.

Da der Mann keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten. Ein Richter ordnete die Haft des Diebes an.