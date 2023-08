Drei neue Birdly Experiences

Mehrere tausend Nutzerinnen und Nutzer sind laut Pressemitteilung inzwischen auf dem Flugsimulator Birdly als virtueller Vogel über das Ulm des Jahres 1890 geflogen und durch die Strebepfeiler des Ulmer Münsters navigiert. Bis zum Ende der Sommerferien am 10. September gibt es nun im m25 am Schuhhausplatz drei weitere Simulationen mit dem Birdly: Die Nutzerinnen und Nutzer können dabei entweder in die Rolle eines Wingsuit Racers, eines Flugsauriers oder einer Meeresschildkröte schlüpfen. Wie immer ist die virtuelle Welt der realen nachgebildet und vermittelt die perfekte Illusion, sich tatsächlich durch die Schweizer Alpen, die Welt der Kreidezeit oder die Weiten des Ozeans zu bewegen.

Zwischen Bäumen, Felsen und schneebedeckten Gipfeln hindurchfliegend, soll der Wingsuit Racer möglichst schnell an sein Ziel kommen, ein Wettlauf gegen die Uhr. Etwas geruhsamer, aber nicht weniger spannend ist es, aus der Perspektive eines Pterosauriers über ein urzeitliches Land zu fliegen und andere Dinosaurier oder die spektakuläre Fauna der Kreidezeit von oben zu betrachten.Sehr aktuell ist die letzte „Experience“, bei der es unter Wasser geht: Man schwimmt als Meeresschildkröte durch den Ozean, begegnet Fischen und entdeckt Korallen.Doch das ist nur ein Teil der Unterwasser–Erfahrung. Denn Klimawandel, Plastikmüll und Korallenbleiche gefährden die Unterwasserwelt und sind ebenfalls Teil der realitätsnahen Darstellung.

Die einzelnen Simulationen werden an folgenden Wochentagen angeboten: Mittwoch: Paradise Lost/Meeresschildkröte; Donnerstag: Wingsuit Racer; Sonntag: Jurassic Flight; Freitag und Samstag: Ulm 1890

Die Flüge oder der Tauchgang dauern zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Minuten, ein Ticket kostet fünf Euro. Wer sichergehen will, dass er nicht lange warten muss, reserviert — was bei Gruppen in jedem Fall zu empfehlen ist per Telefon unter 073160270003; per Mail an [email protected]; online: reservix.de

Allgemein gilt: Wer den Birdly nutzen will, muss mindestens sieben Jahre alt und 1,40 Meter groß sein und braucht, um das Gerät bedienen zu können, eine Arm–Spannweite von mindestens 1,10 Metern. Die maximale Traglast des Simulators ist 150 Kilogramm. Der Flug ist nicht geeignet für Schwangere oder Personen mit Herzproblemen. Abzuraten ist vom Flug auch, wenn jemand stark unter Reiseübelkeit, Höhenangst oder Epilepsie leidet.