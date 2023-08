Doppelkonzert mit Phraim und Gabriel Mbanda Band

Dieses Jahr hat der Verein Kunstwerk wieder einen eigenen Veranstaltungstag bei „Stürmt die Burg“, und bittet deshalb am Freitag, 11. August, gleich zum Doppelkonzert. Mit der Band Phraim setzen die Macher ihre Reihe „Szene Schweiz“ fort, in der wichtige Bands des zeigenössischen eidgenössischen Jazz vorgestellt werden. Dabei bekommt die Sängerin Nina Reiter die Gelegenheit, ihre Formation in Ulm vorzustellen. Den zweiten Teil des Abends bestreitet dann Sänger und Bassist Gabriel Mbanda mit seiner Afro–Jazz–Band.

Wie die Veranstalter mitteilen, wurde das schweizerisch-österreichische Quartett Phraim 2016 aus dem Wunsch heraus gegründet, musikalisch neue Wege zu gehen und veröffentlichte bereits zwei Alben, die von der internationalen Presse hoch gelobt wurden. Das Ergebnis ist kontrastreicher, wandelbarer Contemporary Jazz, der sich nicht in eine Schublade stecken lässt.

Gabriel Mbanda repräsentiert mit seiner Band die Vielseitigkeit und Weltoffenheit des afrikanischen Kontinents. Mühelos mixt er in seinen Songs verschiedene Sprachen und Musik–Stile wie Jazz, Blues und lateinamerikanische Rhythmen.