Doppelauszeichnung für Ulmer Brustkrebs–Spezialist

Stefan Lukac, Facharzt an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Ulm, erhält als Erster in der Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Senologie (DGS) ihre beiden Wissenschaftspreise. Verliehen wurden diese anlässlich des 42. Jahreskongresses der DGS vom 6. bis 8. Juli in München, teilt das Universitätsklinikum mit.

In seiner Forschung fokussiert sich Lukac auf die Verbesserung der Versorgung von Patientinnen mit Mammakarzinom. Unter anderem untersucht er dabei den Einsatz künstlicher Intelligenz, insbesondere Chat–GPT, zur Unterstützung des interdisziplinären Tumorboards und einer individualisierten Therapieplanung.

Einen weiteren Preis erhielt der Ulmer Mediziner für ein Forschungsprojekt, welches die zwei histologischen Subtypen des Mamakarzinoms vergleicht. Bei 70 bis 80 Prozent der Patientinnen entsteht Brustkrebs in den Milchgängen und breitet sich von dort aus. Es ist dann von einem duktalen Mammakarzinom die Rede. Entsteht der Tumor hingegen in den Drüsenläppchen der Brust, wird von einem lobulären Brustkrebs gesprochen. In dem Forschungsprojekt werden vor allem die Unterschiede der Subtypen sowie deren Einfluss auf die Prognose der Patientinnen analysiert.

„Es ist mir eine große Ehre, die beiden Auszeichnungen der DGS zu erhalten. Ich sehe sie als einen Auftrag an, in diesen relevanten Themen weiter zu forschen, um die Verbesserung der Prävention und Therapie von Brustkrebs zu ermöglichen und unseren Patientinnen die bestmögliche Behandlung anzubieten“, so Dr. Stefan Lukac.

Als medizinische Fachgesellschaft engagiert sich die DGS laut Pressemitteilung für die Brustgesundheit von Frauen. Sie erforscht, lehrt und vermittelt Wissen über die normalen und gestörten Funktionen der weiblichen Brust und vereint dazu diejenigen ärztlichen und medizinischen Disziplinen, die sich mit der Brust beschäftigen.