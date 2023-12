DING ist nun Aufgabenträgerverbund

Willkommen und Abschied bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) Ende November: Eine neue Ära steht ins Haus, denn aus dem bisherigen Mischverbund wurde nun ein Aufgabenträgerverbund. In diesem Konstrukt setzen die öffentlichen Gesellschafter die Rahmenbedingungen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), während die Verkehrsunternehmen sie operativ auf Schiene und Straße umsetzen.

Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises und zum Jahresende scheidender Aufsichtsratsvorsitzender, kommentiert: „Die Form des Mischverbundes war über viele Jahre die geeignete und richtige: So konnten wir als Aufgabenträger den ÖPNV in unserer Region gemeinsam mit den lokalen Verkehrsunternehmen in einem konstruktiven Miteinander ausbauen und zahlreiche Verbesserungen für die Fahrgäste umsetzen.“ Der jetzige Wechsel zum Aufgabenträgerverbund sei jedoch der Vernunft folgend sinnvoll und notwendig, da sich rechtliche Vorgaben der EU und des Bundes geändert haben. „Die Weiterführung des Mischverbundes hätte zu einem hohen Aufwand und jährlich notwendigen Anpassungen geführt.“

In der neuen Struktur gibt es nur noch sechs öffentliche Gesellschafter, die in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat stimmberechtigt sind: wie bisher die Stadt Ulm, der Alb-Donau-Kreis und die Landkreise Biberach und Neu-Ulm. Als neue Gesellschafter kommen die Stadt Neu-Ulm und das Land Baden-Württemberg hinzu.

Die Strukturreform - die größte seit Gründung von DING vor über 25 Jahren - bedeutet zunächst keine spürbaren praktischen Veränderungen für die Kunden. Auf Geschäftsebene schafft die verschlankte Gesellschafterstruktur allerdings mehr Stabilität und Kontinuität. Sie ermöglicht den Aufgabenträgern, die ein attraktives ÖPNV-Angebot sicherstellen und zuständig sind für die Vergabe entsprechender Aufträge, die zielgerichtete Umsetzung von Entscheidungen, Neuerungen und Änderungen.