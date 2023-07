„Die Uni Ulm ist Zukunftsmotor unserer Gesellschaft“

Vom Hochsommer bis in den tiefsten arktischen Winter ging es Anfang Juli beim 56. Jahrestag der Universität Ulm. Präsident Michael Weber blickte laut Pressemitteilung zurück auf das vergangene Jahr. Als „großes Highlight“ bezeichnete er die Einrichtung eines Innovationscampus zu Quantentechnologien, genannt „QuantumBW“, dessen wissenschaftlichen Sprecher mit Joachim Ankerhold die Uni Ulm stellt. Weber berichtete von der Nachhaltigkeitsstrategie, die derzeit an der Universität erarbeitet wird und verwies auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. Als besondere Herausforderung bezeichnete er das vor allem in den Mint–Fächern nachlassende Interesse von Studienanfängern, das allein durch Demografie nicht zu erklären sei.

Auch der baldige Wegfall der Studiengebühren für ausländische Studierende in Baden–Württemberg sei ein Lichtblick, auf den die Universität wahrscheinlich mit mehr englischsprachigen Studienangeboten reagieren werde. Weiteres Thema war die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder, für die die Uni Ulm zwei neue Anträge eingereicht hat. Im Falle eines Erfolgs beider Skizzen hat der Präsident das nächste Ziel bereits fest im Blick: „Dann können wir uns auf einen Antrag als Exzellenzuniversität vorbereiten. Wir an der Uni Ulm sind die Zukunftsmotoren dieser Gesellschaft. Mit unserer Spezialisierung, mit unserer Exzellenz und mit unserem persönlichen Umgang miteinander sind wir hervorragend aufgestellt, um diese Schritte in die Zukunft zu gehen.“

Auf dem Jahrestag werden traditionell auch die Promotionspreise der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) verliehen. „Ein wesentlicher Teil des Auftrags der UUG ist die Förderung der Studentinnen und Studenten“, sagte deren Vorsitzender Manfred Oster, der die mit jeweils 1500 Euro dotierten Preise gemeinsam mit Präsident Weber übergab. Ausgezeichnet wurden acht herausragende Promovenden — zwei von ihnen in Abwesenheit — aus allen vier Fakultäten. Die jungen Forschenden befassten sich in ihren Arbeiten mit einer Vielfalt von Themen, etwa der Frage, wie Altersvorsorge attraktiver gestaltet werden kann oder damit, wie sich das Coronavirus so rasant ausbreiten konnte.

Mit sogenannten Forschungsinkubatoren will die Universität Ulm Freiräume für innovative, interdisziplinäre Projekte schaffen — quasi ein „Brutkasten“, wie Moderatorin Dana Hoffmann sagte. Die Inkubatoren sollen Entwicklungen vorantreiben, die mittel– und langfristig relevante Forschungsbereiche und Aktionsfelder etablieren. Dazu wurden nun erstmals zwei fach– und fakultätsübergreifende Projekte zu entzündlichen Erkrankungen und zum kollektiven Verhalten in heterogenen biologischen Systemen ausgewählt. Diese werden bis zu drei Jahre lang mit bis zu 100.000 Euro jährlich gefördert.

In Anerkennung ihrer Verdienste um die Universität Ulm wurden Werner Braun und Thomas Vetter mit der Ehrensenatoren–Würde der Uni ausgezeichnet. Braun und Vetter gehören beide dem Vorstand der Barbara Mez–Starck–Stiftung an. Die Stiftung hat über viele Jahre hinweg die Universität und insbesondere den Ausbau des universitären Schwerpunktes „Energiewandlung und -speicherung“ unterstützt; nicht zuletzt bei der Modernisierung und Aktualisierung der Chemieinformationssysteme.

Auf großes Interesse unter den Gästen stieß laut Mitteilung der Festvortrag des Polar– und Klimaforschers Markus Rex von der Universität Potsdam. Rex nahm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise mit dem Forschungsschiff Polarstern, das ab September 2019 ein Jahr lang auf dem Meereis durch die Arktis driftete, konfrontiert mit andauernder Dunkelheit im arktischen Winter, Kälte, Stürmen und Eisbären. Ihre Mission: das Klimasystem der Polarregion erforschen und verstehen. Denn die Arktis, so Rex, sei „das Epizentrum des Klimawandels“, die auch stark das Wetter in unseren Breitengraden bestimme.