Riesenrad, Karussell und Achterbahn: Weil das laut Oliver Fischer, Geschäftsführer VMV im Sommer so gut funktioniert, haben in der Vorwoche die ersten Ulmer Karusselltage auf dem Volksfestplatz ihre Premiere gefeiert (Foto: Philip Hertle). Bloß das Wetter war den Besuchern und Schaustellern nicht immer wohlgesonnen.

Optimismus fürs finale Wochenende

Die Karusselltage enden nach zehn Tagen am Sonntag, 22. Oktober. Am finalen Wochenende sind die Fahrgeschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Los geht es am Freitag und Samstag um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 13 Uhr.

„Natürlich hätten wir uns besseres Wetter gewünscht“, zieht Fischer ein Zwischenfazit nach für Oktober traumhaften Temperaturen zu Volksfest-Beginn. „Doch dann kam der Temperaturabsturz“, sagt er.

Auf das letzte Wochenende blicke ich aber positiv. Organisator Oliver Fischer

Zum Finale verspricht der Wetterbericht nochmals mildere Temperaturen für den Fahrspaß in der Friedrichsau.

Schausteller kamen von der Wiesn und dem Wasen

So groß wie das Ulmer Volksfest im Sommer werden die Karusselltage zwar nicht ‐ aber dafür nicht weniger spektakulär, versprechen die Veranstalter. Vor allem, weil nach dem Oktoberfest und dem Cannstatter Wasen bekannte Schausteller einen Abstecher in Ulm machen.

Wir haben so viel positives Feedback bekommen. Auch von den Schaustellern Oliver Fischer

Unter anderem das Familienkarussell „Circus Circus“, das neue Riesenrad und eine Familien-Achterbahn sind laut Veranstalter die diesjährigen Highlights. Aber auch der Autoscooter zählt zu den insgesamt 16 Fahrgeschäften.

Neuauflage im kommenden Jahr

Und die Planungen für eine Neuauflage im kommenden Herbst laufen bereits auf Hochtouren. Neben dem großen Ulmer Volksfest im Sommer sollen sich die Karusselltage als kleines Pendant etablieren.

„Wir haben so viel positives Feedback bekommen. Auch von den Schaustellern“, sagt Fischer und hofft auf einen goldenen Oktober ‐ wenn auch erst im Jahr 2024.