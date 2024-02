Der SSV Ulm 1846 hat sich im Topspiel gegen Rot-Weiss Essen vor mehr als 17.000 Zuschauern behauptet und so den ärgsten Verfolger im Rennen um den Relegationsplatz auf Distanz gehalten. Damit erfüllten sich die Spatzen am 26. Spieltag früh ihr Saisonziel, mit mindestens 45 Punkten die Klasse zu halten.

Eine „unglaublich phänomenale Leistung“, schwärmte SSV-Trainer Thomas Wörle. Denn als Aufsteiger sei das Vorhaben „sehr ambitioniert“ gewesen. Ein Gedanke treibe das Team dabei stets an: Nach vielen Jahren ohne Profifußball in der Stadt sei es allen wichtig, ein weiteres Jahr dort zu sichern. „Daher sind wir sehr happy“, so der Coach nach dem 2:0-Sieg in Essen. Möglich machte das Überschreiten der so wichtigen 45-Punkte-Marke erneut ein robustes wie routiniertes Auftreten der Spatzen - und das vor einer Traumkulisse an der Hafenstraße. Für solche Spiele lebe man als Sportler, sagte Wörle, „das willst du erleben“. Ein praktisch ausverkauftes Haus, mit Essen ein Gegner, der die beste Rückrundenbilanz inklusive Sieg gegen Tabellenführer Regensburg aufweist, sowie frühlingshaftes Wetter bildeten die Grundlage für ein Duell auf Augenhöhe.

Spatzen sichern Relegationsplatz

Am Ende aber behielt Ulm verdient die Oberhand. Mit dem 2:0 gegen die Rot-Weißen festigte der SSV den Relegationsplatz. Fünf Zähler trennen Ulm (jetzt 47 Zähler) nun sowohl von der Spitze als auch von den Verfolgern dahinter. Als Vierter der Tabelle versuchte sich Essen den Spatzen in den Weg zu stellen. Doch diese gingen mit viel Selbstvertrauen in die Partie, wie der Trainer erklärte. Man spüre keinen Druck und „in der Konstellation kann man natürlich auch gefährlich sein und das versuchen wir zu tun“, sagte Wörle vor laufenden TV-Kameras.

Schon in der Anfangsviertelstunde setzten die Gäste Akzente. Der größte sorgte vor allem auf Ulmer Seite für Diskussionsstoff: Dennis Chessa erzielte per Hacke sein vermeintlich achtes Saisontor, doch den Jubel machte das Schirigespann um Frank Willenborg mit ihrer Entscheidung auf Abseits zunichte. Allerdings stand Ulms Stürmer auf gleicher Höhe mit dem Torwart und einem weiterem Essener Spieler. Eine knifflige und, wie die Wiederholungen zeigen, eine falsche Entscheidung.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski attestierte den Gästen, dass sie sein Team „unter Druck und Stress“ setzten, gleichzeitig defensiv stark standen und das Aufeinandertreffen daher ein „hochintensives Drittliga-Spiel“ war. Doch auch sein Team verschaffte sich noch in der ersten Hälfte auf dem schwer zu bespielenden Platz Aufwind. Und so nahm das muntere Spiel weiter seinen Lauf. Beide Teams präsentierten sich in bester Verfassung, gingen aggressiv in viele Zweikämpfe, ohne sich im Spiel nach vorn zu verzetteln. Ein richtiges Topspiel entwickelte sich, bei dem Essen zu Chancen kam - etwa durch Felix Götze (21.) und Leonardo Vonic (33.) - aber auch Ulm sammelte sich wieder; spätestens als Spatzen-Spielführer Jo Reichert (41.) nach Eckball frei zum Kopfball kam, diesen aber nicht platzieren konnte.

Chessa trifft erneut

Weil beide Teams viele Räume im Mittelfeld öffneten, sahen die Zuschauer viele Ballbewegungen und ein hohes Tempo. Essen aber gelang es nicht, sich klare Chancen herauszuspielen. Ganz anders sah es bei Ulm aus. Trainer Wörle lobte, dass seine Männer diese Runde stets physisch dagegen hielten, „auch mental auf der Höhe“ blieben und „immer auf die nächste Aktion fokussiert“ seien. Sinnbild das 0:1 in Essen. Nach einer längeren Phase ohne Torraumszene, fiel das Tor für Ulm etwas überraschend. Nach einer Flanke von Philipp Strompf von links in den Strafraum, war es zunächst Bastian Allgeier, der an den Ball gelangte, ehe dieser bei Chessa (64.) landete, der nach der Annahme eine schnelle 180-Grad-Drehung folgen ließ und zur Führung traf.

Gefährdet war die Führung nie. So wurde auch im sechsten Spiel der Spatzen im Jahr 2024 eine Niederlage unwahrscheinlich. Im Gegenteil: Gut zehn Minuten vor Schluss wurde Ulms Romario Rösch nach sehenswertem Kontersprint im Strafraum zu Fall gebracht. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Felix Higl souverän in die Mitte zum 2:0. „Ich habe mich auf den Moment fokussiert. Bei so viel Matsch wollte ich einfach nicht ausrutschen“, erklärte er. „Es ist ein verdienter Sieg, wir sind super ins Spiel gekommen, haben total Alarm gemacht und total gepresst.“ Nachdem nun das Saisonziel erreicht ist, sei „alles, was jetzt kommt, Bonus“. Auch sein Coach befand: „Für den Moment freuen wir uns unglaublich, das schwerste Auswärtsspiel gewonnen zu haben. Das ist überragend.“ Man habe drei weitere Punkte für den Klassenerhalt geholt - „und alles, was danach kommt, werden wir sehen“.

Der Sieg in Essen war ein weiteres Ausrufezeichen des SSV Ulm in Liga drei. Die Partie war wegweisend, festigte der SSV doch so Tabellenplatz drei, der die Relegation bedeuten würde. So weit wollte direkt nach dem nunmehr 14. Sieg niemand öffentlich sprechen. Doch klar ist nun, dass sich der Fokus vom Saisonziel lösen wird. Auch wenn das Umfeld der Ulmer nicht müde wird zu betonen, dass auch mit 47 Punkten schon Teams aus der Liga abgestiegen seien. Viele Gedanken werden sich die Ulmer ohnehin nicht machen können, denn sie sind weiter stark gefordert. Wochen der Entscheidung stehen an. Schon am nächsten Wochenende geht es auf hohem Niveau weiter. Zunächst wartet das letzte Heimspiel in Aalen am Samstag gegen den FC Ingolstadt (Anstoß: 14 Uhr). Dann folgen Spiele gegen 1860 München (2. März), Sandhausen (5./10. März) und Dresden (2./16. März). Das seien „sehr, sehr schwere Partien“, so Wörle - „von daher: mal gucken“.