Mit Fußfesseln und Handschellen kommt der 40-jährige Angeklagte in den Gerichtssaal. Auffällig ist sein großes Tattoo, das auf der linken Halsseite prangt. Ansonsten wirkt er relativ gefasst, beinahe kleinlaut.

Gerichtserfahrung hat der Mann, der aktuell in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Ulm sitzt, bereits ‐ meist ging es um kinderpornografische Inhalte. Jetzt muss sich der Mann abermals vor dem Ulmer Landgericht verantworten.

Zwölfjährige per Whatsapp belästigt

Über eine Internetplattform soll der Mann an kinderpornografische Inhalte gekommen sein und diese weiterverbreitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Ulm vor, vergangenen Herbst mehrmals Kontakt mit einem damals zwölfjährigen Mädchen gehabt zu haben.

Per Whatsapp soll er das Kind dazu verleitet haben, ihm Fotos in intimer Pose, aber auch eindeutige Nacktfotos zu schicken. Zudem soll er dem Mädchen selbst Fotos seines erigierten Glieds geschickt haben.

Am Telefon masturbiert

Der Angeklagte soll außerdem mehrere Mädchen am Telefon belästigt haben. Anfang des Jahres will er deren Telefonnummern und Namen in Erfahrung gebracht haben ‐ unter anderem über deren Instagram-Profile. Darunter soll sogar eine Elfjährige gewesen sein. Im Anschluss soll er die Mädchen mehrmals angerufen, lautstark gestöhnt und dabei masturbiert haben.

Angeklagter schon häufiger auffällig geworden

Für das Gericht ist der 40-Jährige kein unbeschriebenes Blatt. Schon in der Vergangenheit habe er mit kinderpornografischem Material zu tun gehabt und sei dafür auch schon verurteilt worden, heißt es vom Vorsitzenden Richter. „Wie kommt es, dass so etwas während Ihrer laufenden Bewährung passiert?“, fragt er ihn zu Beginn der Verhandlung.

Wie kommt es, dass so etwas während Ihrer laufenden Bewährung passiert? Vorsitzender Richter

„Es tut mir alles sehr leid“, versucht der Angeklagte sich zu erklären. „Ich versuche, gegen den Drang in mir anzukämpfen.“ Trotz Psychotherapie habe er es nicht geschafft, „stark zu bleiben“, entgegnet er dem Richter. „Die Reue kommt sofort nach dem Höhepunkt.“

Nicht geschafft, gegen den Drang „anzukämpfen“

Insgesamt 13 Punkte verliest der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift: Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind, Erwerb kinderpornografischer Inhalte in mehreren Fällen, sowie die Verbreitung solcher Inhalte, werden in diesem Prozess verhandelt.

Ich versuche, gegen den Drang in mir anzukämpfen. der Angeklagte

Sein „Ankämpfen“ gegen den Drang scheint bislang vergebens zu sein. Sein Verteidiger verliest daraufhin eine Erklärung seines Mandanten: Er räumt alle Vorwürfe vollumfänglich ein.

Inzest reizte ihn auf der Suche nach Bildern

Um an die Inhalte zu kommen, schien der Angeklagte bislang immer mit System vorgegangen zu sein. Auf Internetseiten, auf denen vermeintlich „normale“ Familienbilder geteilt werden, sei er mit anderen Pädokriminellen in Kontakt gekommen.

Da ist etwas Inzestuöses in der Familie. der Angeklagte

Über eine deutsche Chatplattform sei er so auf den Vater eines 12-jährigen Mädchens gestoßen. „Er hatte in seinem Profil Fotos von sich und seiner Tochter“, erklärt er, warum ihm die Bilder gefallen hätten. Zudem habe er das Gefühl gehabt, „da ist etwas Inzestuöses in der Familie.“ Das habe ihn gereizt.

Angeklagter verschaffte sich Zugriff zu Konten anderer Nutzer

Auf der betreffenden Chatplattform soll er dann für ein von ihm selbst angelegtes Internet-Forum für „Familienbilder“ geworben haben. Und dann habe er angefangen zu „hacken“, wie er sagt. Von den Nutzern, die sich dort registrierten, griff der Angeklagte Passwort und Mailadresse ab und verschaffte sich so Zugriff auf Nacktfotos von dessen Tochter.

Ob Zufall oder nicht: Dass der Vater schlussendlich wirklich solche Inhalte besaß, kam dem Angeklagten gerade recht.

Verdeckter Ermittler aus England bringt ihn vor Gericht

Auf besagter Chatplattform sei ihm aber schließlich ein verdeckter Ermittler aus England, mit dem er dort ebenfalls im Austausch war, auf die Schliche gekommen.

Die Meldung der britischen Beamten ans deutsche Bundeskriminalamt habe den Fall so erst ins Rollen gebracht ‐ und den 40-Jährigen abermals vor Gericht.

Im Prozess sind vier weitere Sitzungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte bereits am 23. November fallen.