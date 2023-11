Von einer genialen Idee bis zum fertigen Produkt: Start-ups versuchen ihren Traum von einer eigenen Innovation umzusetzen. Doch die aktuellen Krisen erschüttern auch die Gründerszene. Unterstützung finden sie unter anderem bei der TFU, dem Start-up- und Innovationszentrum der Region Ulm/Neu-Ulm.

Geschäftsführerin Ulrike Hudelmaier erzählt im Interview, worunter die jungen Firmen derzeit zu leiden haben, wie es um die innovativen Branchen bestellt ist und warum sie den besten Job der Welt hat.

Viele Firmen aus der Region klagen derzeit über schlechte Rahmenbedingungen, über Umsatzeinbrüche und düstere Aussichten. Wie geht es denn dabei den Start-ups?

Die Stimmung bei den Start-ups ist nicht überall toll. Aber ich glaube, dass viele in der Krise auch eine Chance sehen. Am Ulmer Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) gibt es zum Beispiel eine Ausgründung, die Firma Proteba, die daran arbeitet Batterien sicherer zu machen. Auch das hat schlussendlich mit der Energiekrise und dem Klimawandel zu tun. Für Start-ups sind allerdings weniger die Energiepreise, als vielmehr Finanzierungs- und Personalsorgen ein Thema.

Wie leicht kommen Start-ups überhaupt noch an Geld?

Hinter uns liegen einige Boomjahre, in denen es relativ leicht war, Geld für Start-ups einzusammeln. Jetzt erleben wir das genaue Gegenteil. Das demotiviert viele junge Firmen, wenn sie eigentlich vor zwei Jahren noch gedacht hätten, sie seien zehn Millionen Euro wert und jetzt bietet man ihnen gerade mal eine Bewertung von drei oder vier Millionen an. Aber natürlich haben auch die Investoren zu kämpfen. Viele können gar nicht so viel investieren, weil sie ebenfalls von den Auswirkungen der Kriege und der schlechten Wirtschaftsstimmung betroffen sind.

Drei Forscher stehen im Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) hinter verschlossenen Türen in einem Labor, (Foto: dpa )

Finden Start-ups hier in der Region tatsächlich die Bedingungen vor, die sie brauchen?

Auf jeden Fall. Unsere Region hier ist klein genug, um sich noch persönlich zu kennen und doch schon so groß, dass wir hier wirklich auch ein größeres Rad drehen können. Alle Akteure in der Start-Up-Unterstützung arbeiten sehr gut Hand in Hand. Ein großer Vorteil ist, dass wir, die TFU, Partner des Landes sind und die Firmen über das Programm Start-Up-BW auch mit Geld ausstatten können. 2019 haben wir das zum ersten Mal gemacht. Wir scouten die Start-ups, schlagen sie dann einer Jury vor und betreuen sie die nächsten Jahre.

Unsere Region hier ist klein genug, um sich noch persönlich zu kennen und doch schon so groß, dass wir hier wirklich auch ein größeres Rad drehen können. - Ulrike Hudelmaier

Was genau bieten Sie den Start-Ups?

Neben unserem Vermietungsangebot mit drei Gebäuden und 85 Unternehmen sind wir Sparringspartner und betreuen derzeit außerdem etwa 30 Start-ups. Jemand, der Physik studiert hat, muss nicht wissen, wie man eine Rechnung schreibt oder wie man einen Businessplan macht. Aber es muss andere im Team geben, die diese Aufgaben übernehmen. Wir sind da, um das notwendige Rüstzeug zu vermitteln und aktiv zu unterstützen. Natürlich auch durch unseren Zugang zu einem großen Netzwerk. Die kritischste Frage ist immer, wie man das Angebot an den Markt bringt. Vertrieb wird oft unterschätzt und auch da bieten wir Hilfestellung.

Wie groß ist derzeit die Nachfrage?

Also die Nachfrage ist weiterhin da. Wir waren in den vergangenen Jahren sehr gut ausgelastet, derzeit ist es etwas weniger. Aber das sind übliche Schwankungen. Außerdem geht es uns eher um Qualität, weniger um Quantität.

Welche Branchen sind denn besonders stark vertreten?

Vor allem die Branchen, die mit künstlicher Intelligenz (KI) zu tun haben. Wobei KI hier fast immer ein Mittel zum Zweck ist. Ein Beispiel ist Aurivus. Die sorgen dafür, dass lasergestützte Vermessungspunkte direkt in ein CAD-Programm übertragen werden. Früher benötige man dafür Wochen, heute sind es Minuten. Quantentechnologie ist stark im Kommen und Ulm ist weltweit ganz vorne mit dabei. Wir arbeiten mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen, mit der Uni und mit bereits gegründeten Unternehmen, wie NVision. Bei Energiethemen gibt es zudem Beispiel die Firma Fothermo, die Boilersystem mit Solarantrieb herstellen. Und das sind nur wenige der vielen Beispiele.

Wie viele der Firmen schaffen es am Ende, dauerhaft zu bestehen?

Bei den Gründerzentren ist es deutschlandweit so, dass deutlich mehr als 90 Prozent die ersten fünf Jahre überstehen. Bei den reinen Start-ups sind noch zu früh, um es jetzt absehen zu können, weil wir die fünf Jahre noch nicht erreicht haben. Das Land rechnet dauerhaft mit der Hälfte, die es schaffen werden, aktuell liegen wir deutlich über diesem Wert. Aber es gibt es echte Schwierigkeiten mit den Anschlussfinanzierungen. Es wird nicht für jedes Start-up eine Lösung geben.

Woher kommt das Geld für die Anschlussfinanzierung?

Zum Beispiel von Investmentgesellschaften, aber auch von anderen Unternehmen. Für die Investoren ist es immer wichtig zu wissen, wo und wann bekomme ich mein Geld zurück? Ein Investor will entweder an den nächsten Investor verkaufen oder dass das ganze Unternehmen verkauft wird. Die Verzinsung ist meist ziemlich hoch, weil ja auch das Risiko hoch ist.

Das klingt ein bisschen nach der TV-Sendung Höhle der Löwen.

Ich mag diese Sendung nicht, weil ich es nicht gut finde, wie da mit den Leuten umgegangen wird. Ich will den Unternehmerinnen und Unternehmern Wertschätzung entgegenbringen und sie nicht nur zu einem Spielball für ein Unterhaltungsprogramm machen.

Ich habe den besten Job der Welt. Definitiv. Das ist einfach eine wahnsinnig erfüllende Aufgabe. - Ulrike Hudelmaier

Sie begleiten Menschen, die mit vielen kreativen Ideen zu Ihnen kommen. Was macht das mit Ihnen?

Ich habe den besten Job der Welt. Definitiv. Das ist einfach eine wahnsinnig erfüllende Aufgabe. Wenn Sie mit den Unternehmern auch existenzielle Fragen besprechen, dann geht es schnell auch mal ans Eingemachte. Wir freuen uns natürlich gemeinsam und erheben auch mal gemeinsam die Gläser, wenn was geklappt hat. Aber wir sind auch dabei, wenn's mal nicht so gut läuft.

Die TFU ist ein Unternehmen für die Unterstützung von jungen Unternehmen und den Mittelstand. Sie bewirtschaftet drei Gebäude mit rund 10.000 Quadratmetern Fläche, auf der sich junge Firmen einmieten und von der Infrastruktur, aber auch vom Unterstützungsangebot profitieren können. Gesellschafter sind die Städte Ulm und Neu-Ulm, die beiden Landkreise Neu-Ulm und Alb-Donau sowie Universität Ulm und die IHK Ulm.