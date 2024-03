Die Amtskette ist übergeben: In einer Sondersitzung des Ulmer Gemeinderats ist der neugewählte Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) am Donnerstag feierlich im Amt vereidigt worden. Für ihn sei es eine große Ehre, Stadtoberhaupt seiner Heimatstadt sein zu dürfen, sagte er.

Alt-OB Czisch legte Ansbacher die Amtskette um

Alt-OB Gunter Czisch legte seinem Nachfolger unter dem Geläut der Ulmer Schwörglocke im Ulmer Münster die symbolträchtige goldene Amtskette um. Die Verantwortung für die Stadt liege damit jetzt beim neuen Oberbürgermeister. „Ein Tag des Amtswechsels ist in der Demokratie etwas Normales“, sagte Czisch in seiner Ansprache. „Zugleich ist es nichts Alltägliches.“

Franziska, ohne dich stünde ich nicht hier. Martin Ansbacher

Nach acht Jahren beginnt mit Ansbachers Amtszeit nun eine neue Ära. In den kommenden acht Jahren will sich Ansbacher vor allem auf das Ulmer Leitbild besinnen. Passend zum Klang der Schwörglocke zitierte er die Ulmer Schwörrede, die traditionell am Schwörmontag im Juli vom OB gehalten wird. „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein“, wie es darin heißt, sei sein Ansporn. Das bedeute für ihn, mit allen Kräften für die Bürger einzustehen. „Hinschauen, zuhören, entschlossen handeln“ sei seine Maxime.

Als er seine Frau anspricht, wird Ansbacher emotional

Dazu zähle auch gegenseitiges Vertrauen, sagte der Neu-OB in seiner Ansprache und richtete zunächst einen besonderen Dank an seine Ehefrau. „Franziska, ohne dich stünde ich nicht hier“, sagte der Familienvater, der bei seinen ersten Worten als OB plötzlich emotional wurde. „Du hast es möglich gemacht, dass wir diese harte Wahlkampfzeit überstanden haben“, sagte er mit brüchiger Stimme in Richtung seiner Familie.

Doch so lange der Wahlkampf auch war, so erfolgreich endete er für Ansbacher bei der Stichwahl gegen Amtsinhaber Czisch kurz vor Weihnachten. Bis zuletzt arbeitete er als Rechtsanwalt. „Heute Morgen ging mein letzter Schriftsatz an das Landgericht in Ulm, eine Berufungsbegründung“, so Ansbacher, der den Landgerichtspräsidenten adressierte: „Viel Spaß damit“, sagte er und lachte.

In seiner Ansprache bedachte Ansbacher auch seinen Vorgänger Gunter Czisch. Er dankte ihm für „24 Jahre im Dienste der Stadt“. Durch seine Arbeit sei Ulm für die Zukunft gut aufgestellt, so Ansbacher.

Dass er da war, war eine ganz tolle Geste. Es spricht für ihn, dass er sich umentschieden hat. Martin Ansbacher über Gunter Czisch

Der bisherige OB Gunter Czisch wollte zunächst nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen, änderte seine Meinung aber und eröffnete im Rahmen der Amtseinsetzung seine letzte Gemeinderatssitzung. „Dass er da war, war eine ganz tolle Geste“, sagte Ansbacher später. „Es spricht für ihn, dass er sich umentschieden hat.“

Stadt ist gerüstet - die Herausforderungen aber groß

Die Stadt stehe finanziell und wirtschaftlich gut da und sei für die kommenden Aufgaben gerüstet. „Wenn es eine Stadt gibt, die optimistisch in die Zukunft blicken kann, dann ist es unsere Stadt Ulm“, sagte Ansbacher. Trotzdem ging er auch auf die großen Herausforderungen ein, die der Stadt bevorstehen: Die Landesgartenschau 2030, Baustellen, die Unterbringung von Geflüchteten und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums seien nur einige der künftigen Aufgaben.

Kein Platz für Hass und Hetze in Ulm

Diese Aufgaben könnten aber nur mit einer funktionierenden Stadtgesellschaft gemeistert werden. Ansbacher appellierte, dass die Bürger auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten müssten - in allen Belangen.

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Hetze haben in Ulm, der Stadt von Hans und Sophie Scholl keinen Platz. Martin Ansbacher

Unter Applaus im Rathaus lobte er nochmals die große Demonstration gegen Rechts, zu der im Januar rund 10.000 Menschen auf den Münsterplatz zusammengekommen waren.

Gebürtiger Neu-Ulmer wird Ulms OB

Die Zusammenarbeit soll auch über die Stadtgrenzen hinausgehen. Das kündigte der gebürtige Neu-Ulmer Ansbacher in Richtung Katrin Albsteiger (CSU), Oberbürgermeisterin Neu-Ulms, mit einem Augenzwinkern an. Das sei kein Makel, sondern „das Angebt der Zusammenarbeit sozusagen von Geburtswegen“.

Katrin Albsteiger blickt der Zusammenarbeit der beiden Städte positiv entgegen. „Anforderungen und Erwartungen habe ich natürlich auch“, sagte sie nach der Amtseinführung. „Ich bin guter Dinge, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden.“

Das sagen Weggefährten

Lena Schwelling (Grüne) ist Mitglied im Ulmer Gemeinderat und hatte ebenfalls für das OB-Amt kandidiert. „Es ist eine große Aufgabe, ein Glied in der Kette der Ulmer Oberbürgermeister sein zu dürfen“, sagte sie. „Ich bin sehr gerne bereit, ihn zu unterstützen, damit er dieser Verantwortung gerecht wird.“

Ich bin sehr gerne bereit, ihn zu unterstützen, damit er dieser Verantwortung gerecht wird. Lena Schwelling (Grüne)

Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann (SPD) war jahrelang für die Stadt Ulm tätig. „Ich wünsche ihm Gelassenheit, Tiefenentspannung und viele gute Begegnungen“, sagte er.

Er weiß, wie er mit dem Gemeinderat künftig umgehen muss. Helga Malischewski

Das dienstälteste Mitglied des Gemeinderats - Helga Malischewski (FWG) ist seit 40 Jahren Stadträtin - durfte den neuen OB am Nachmittag vereidigen und freut sich auf die Zusammenarbeit. „Wir kennen uns ja alle. Er ist schon zehn Jahre am Ratstisch“, erklärte sie. „Er weiß, wie er mit dem Gemeinderat künftig umgehen muss“, sagte sie augenzwinkernd.

Martin Ansbacher möchte aber auch auf die Bürger zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen. „Ich lade alle zur Diskussion ein“, sagte er am Ende seiner Ansprache.