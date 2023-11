Glühwein, Feuerwurst und reichlich Weihnachtsstimmung: Noch wird fleißig gewerkelt auf dem Ulmer Münsterplatz und die ersten Weihnachtsmarkt-Beschicker räumen bereits ihre Stände ein.

Am Montag, 27. November, ist es dann so weit: Der Ulmer Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore. Beim Pressegespräch geben Veranstalter, Oberbürgermeister und Polizei jetzt schon einen ersten Einblick. Eine Attraktion bleibt sogar über die Weihnachtszeit hinaus stehen.

Hoffen auf einen erfolgreichen Weihnachtsmarkt: Jürgen Eilts, Geschäftsführer der Ulm-Messe (von links), Sandra Walter (Ulmer City Marketing), OB Gunter Czisch, Beschickerin Rebecca Konrad (Fahrenkamp Spezialitäten), Rainer Türke (Ordnungsamt) und Christian Zacherle (Polizeipräsidium Ulm). (Foto: Hertle )

130 Buden bis kurz vor Heiligabend

Pünktlich um 18 Uhr wird OB Gunter Czisch am Montag den Weihnachtsmarkt eröffnen. „Dann gibt es auch meine erste Feuerwurst“, sagt das Stadtoberhaupt, das sich auf eine „unbeschwerte Auszeit“ für die insgesamt rund 800.000 erwarteten Besucher freut.

Dann gibt es auch meine erste Feuerwurst. OB Gunter Czisch

Bis zum 23. Dezember und somit bis einen Tag vor Heiligabend können sich die Besucher in diesem Jahr am Weihnachtsmarkt erfreuen. „Inzwischen sind wir wieder auf Vor-Corona-Niveau“, betont Jürgen Eilts, Geschäftsführer der Ulm-Messe, die den Markt seit inzwischen zwölf Jahren federführend organisiert.

Die Plätze für die Stände seien mit den rund 130 Buden allesamt belegt, sagt er über den „guten und gesunden Mix an Beschickern“, bei denen auch noch das ein oder andere Geschenk gefunden werden könne.

Eislaufbahn bleibt bis ins neue Jahr stehen

Auf eine ganz neue Attraktion sind die Organisatoren in diesem Jahr besonders stolz. Zwar wird es heuer keine Mini-Eisenbahn mehr im Märchenwald geben, stattdessen entsteht dort eine rund 300 Quadratmeter große Eislaufbahn. „Mit echtem Eis!“, hebt Eilts hervor.

Mit echtem Eis! Jürgen Eilts

Die Bahn bleibt über den Weihnachtsmarkt hinaus stehen. Bis zum 7. Januar kann hier kostenlos Schlittschuh gefahren werden. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann diese vor Ort für eine Gebühr von zwei Euro ausleihen ‐ diese geht dann an einen guten Zweck.

Am südlichen Münsterplatz entsteht eine rund 300 Quadratmeter große Eislauffläche. (Foto: Hertle )

Eine Eislaufbahn mag für viele ein ziemlicher Kontrast zu den Energiesparmaßnahmen vom vergangenen Jahr darstellen. Doch die Veranstalter beruhigen: Man habe viele Angebote eingeholt und so eine der energieärmsten Eislaufbahnen an Land gezogen.

Und viel wichtiger sei es in diesen Zeiten doch, Familien ein solches Freizeitangebot unter anderem mit einer Eislaufdisco und Eislauf-Wettlauf bereitzustellen.

Rahmenprogramm mit Weihnachtsliedern ‐ trotz Gema-Schock

Das weitere Rahmenprogramm ist vielfältig. Neben Geschichten und Märchen in der bekannten Festtagsjurte im Märchenwald erklingen auch wieder Weihnachtslieder vor dem Münster.

Und das trotz des Gema-Schocks: Nachdem die Musik-Verwertungsgesellschaft in diesem Jahr ihre Lizenzgebühren drastisch erhöht hatte, standen die Auftritte der Chöre und anderen Gruppen im Münsterportal zeitweise auf der Kippe. Denn plötzlich mussten die Veranstalter mit dem Zehnfachen an Gebühren rechnen.

Das ärgert mich persönlich sehr. OB Gunter Czisch

„Das ärgert mich persönlich sehr“, sagt OB Czisch, der sich von der Gema hier „etwas mehr weihnachtliches Gespür“ gewünscht hätte. Für die Weihnachtsstimmung sollen auch in diesem Jahr wieder rund 20 Gruppen an 13 Markttagen auftreten, so Eilts. Und: Inzwischen scheint sich für die vielen betroffenen Märkte zumindest eine etwas günstigere Kompromisslösung abzuzeichnen.

Das kostet der Glühwein ‐ mindestens

Apropos Geld: Eine der brennendsten Frage mag für viele Weihnachtsmarktbesucher jedoch sein, was der zur Feuerwurst passende Glühwein in diesem Jahr kosten wird.

Bei 4,50 Euro geht es dieses Mal los. Jürgen Eilts

Zumindest der Startpreis ist beim Pressegespräch zu erfahren. „Bei 4,50 Euro geht es dieses Mal los“, sagt Eilts. Somit ist der Glühwein dieses Mal etwas teurer als im vergangenen Jahr.

Polizei und Ordnungsamt sind gewappnet

Auch für die Sicherheit ist auf dem Weihnachtsmarkt gesorgt. „Wir sind natürlich wieder vorbereitet“, verspricht Rainer Türke vom städtischen Ordnungsamt, der den Weihnachtsmarkt als „business as usual“ bezeichnet.

Helfen soll dabei das überarbeitete Sicherheitskonzept und „natürlich wieder Präsenz der Polizei ‐ sowohl uniformiert als auch in zivil“, so Türke.

Wir sind jeden Tag unterwegs ‐ mit nicht wenigen Beamtinnen und Beamten. Christian Zacherle

„So können wir den Handtaschendieben besser auf die Finger zu gucken“, ergänzt Christian Zacherle vom Polizeipräsidium Ulm und beruhigt zugleich: „Die Zahlen aus den letzten Jahren sind nicht besorgniserregend.“ Wie viele Beamte sich in und um den Markt tummeln, möchte er nicht genau benennen.

Nur so viel: „Wir sind jeden Tag unterwegs ‐ mit nicht wenigen Beamtinnen und Beamten.“ Die Besucher müssen sich laut den beiden keine Sorgen machen. „Es gibt keinen Grund, nicht auf den Weihnachtsmarkt zu gehen“, betont Türke. „Er ist so sicher wie die letzten Jahre auch.“