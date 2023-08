Die Intention, sich durch ein Fan–Banner mit Fußballfreunden im fast 400 Kilometer entfernten Zwickau zu solidarisieren, ist erst einmal aller Ehren wert. Die leidgeplagten Ulmer Fans wissen nur zu gut, wie es sich anfühlt, wenn der Herzensverein beinahe vor dem Aus steht, wie aktuell im Fall des FSV Zwickau. Wer kann da der Botschaft „Fußball gehört den Fans“ schon widersprechen?

Nichts aus Kritik gelernt

Wer sich aber — innerhalb der ohnehin so häufig kritisierten Ultra–Gruppierungen — vorab scheinbar wenig Gedanken dazu gemacht hat, welche Assoziationen allein von der gewählten Schriftart ausgehen können, hat wohl wenig aus bisheriger Kritik gelernt. Natürlich kann man argumentieren, dass es sich lediglich um griechische Buchstaben handelt, diese von der Justiz als unbedenklich eingestuft wurden und am Ende alles gar nicht so schlimm ist.

Logisch, dass Diskussionen aufkommen

Aber dass ob des markanten Doppel–S entsprechende Diskussionen aufkommen, ist wenig verwunderlich. Auch wenn die Ultra–Gruppierung sofort ein Statement mit einem Dementi herausgab: Für den gemeinen Zuschauer, der womöglich noch mit seiner Familie die eigentlich gelungene Rückkehr in den Profifußball erleben will, bleibt ein fader Beigeschmack.

[email protected]