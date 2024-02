Der Brückenbau läuft schon im Untergrund

Rund 80 Kilometer Leitungen müssen für den Neubau der Wallstraßenbrücke und den Bau des Blaubeurer Tor-Tunnels verlegt werden. Die Unterquerungen der Blaubeurer Straße erfolgte bereits im Herbst. Aktuell wird rings um die Wallstraßenbrücke gearbeitet.

Es sieht ordentlich aus, wie in einem breiten Graben drei dicke Rohre nebeneinander liegen. Niederdruckgas, Hochdruckgas, Trinkwasser, Hoch- und Niederspannung werden hier transportiert. Daneben liegen weitere Bündel aus Kunststoffrohren, hier werden später Telefonleitungen eingezogen. Projektleiter Gerhard Fraidel von der Stadt Ulm ist zufrieden, denn die Arbeiten liegen derzeit sogar vor dem Zeitplan. Der milde Winter macht es möglich, dass rings um den Blaubeurer Tor-Ring auch im Februar gearbeitet werden kann.

Eine Unmenge an Leitungen verbindet die Stadtmitte mit der Weststadt. Viele von ihnen wurden in den Jahrzehnten zuvor parallel zur Blaubeurer Straße unter der Bundesstraße 10 hindurch verlegt. Doch beim Baggern gibt es immer wieder Überraschungen, da nicht alle Leitungen dort liegen, wo sie in den Kabelplänen eingetragen sind. Damit die neuen Leitungen für Wartungsarbeiten oder für Ergänzungen zugänglich bleiben, führt zukünftig ein acht Meter tiefer Schacht zu den Kabeln im Untergrund

Die Arbeiter müssen vorsichtig sein, nichts beschädigen und trotzdem Platz schaffen für die neuen Leitungen, die zukünftig vor dem Blaubeurer Tor-Tunnel nach Norden abbiegen, dann hinter dem Tunnel die B-10 queren und dann vor dem Ikea-Gelände wieder zurück zur Blaubeurer Straße geführt werden. Da die neue Wallstraßenbrücke kürzer wird, müssen sich Bohrpfähle für das Brückenwiderlager und die Leitungen den Platz teilen.

Neben der Blaubeurer Straße musste der ehemalige nördliche Radweg komplett verschwinden, damit die Leitungen Platz haben. Verschmälert wurde er bereits wieder aufgebaut, ab März soll er frisch asphaltiert bis zum Brückenabriss zur Verfügung stehen. Danach wird der unfallträchtige Ring durch zwei Kreuzungen abgelöst. Auch Radfahrer bekommen ausreichend breite Wege.

Spannend für die Bauarbeiter ist der Untergrund, in dem gearbeitet wird. Früher war dieser Bereich ein Schwallbereich der Donau und daher findet sich im Untergrund mal Torf, mal Kies. Zahlreiche Pfähle werden in den Boden gerammt, um im tieferliegenden Fels die neuen Bauwerke zu tragen.

2025 wird der Blaubeurer- or-Ring aufgelöst, dabei bleibt der Verkehr zwischen Innenstadt und Weststadt bis auf wenige Tage immer möglich. Der westliche Teil der Wallstraßenbrücke wird 2026 abgebrochen und neu gebaut, der östliche Teil folgt 2027. Gleichzeitig läuft bis 2028 der Tunnelbau als Nord-Süd-Verbindung der B 10 neben dem Blaubeurer Tor. Die Bundesstraße wird von 2026 bis 2028 zur Einbahnstraße in Richtung Norden. Im Jahr 2029 steht die Neugestaltung der Flächen rings um das Blaubeurer Tor an.

Zur Landesgartenschau 2030 sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein. Die Baukosten sind derzeit auf rund 200 Millionen Euro veranschlagt.