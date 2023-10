Partizipation ist in jeder Demokratie ein zentrales Thema, denn diese Staatsform lebt von der Teilhabe und dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Angesichts des demografischen Wandels und großer Zukunftsaufgaben wie die Bewältigung der Klimakrise kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen eine immer größere Bedeutung zu ‐ schließlich sind sie es, die in der Zukunft mit den Folgen der politischen Entscheidungen von heute leben müssen.

Dabei geht es laut Pressemitteilung aus dem Landratsamt um weit mehr als nur um situative Beteiligung, die ein Mitentscheiden oder Mitwirken mit einer gewissen Beliebigkeit einmal zulässt und dann wieder nicht. Partizipative Prozesse sollten grundsätzlich Kinder und Jugendliche als Expertinnen und Experten in eigener Sache berücksichtigen. Wie man junge Menschen für politische Themen interessiert und Beteiligungsprozesse schafft, in denen ihre Anliegen Gehör finden ist das Thema des diesjährigen Bildungsforums des Regionalen Bildungsbüros Alb-Donau-Kreis, das am Dienstag, 21. November, unter dem Motto „Demokratie leben ‐ Zukunft gestalten“ im Landratsamt stattfindet.

Um aber Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu einem selbstverständlichen Teil der Lebenswirklichkeit zu machen, braucht es mehr als ein offenes Ohr für junge Menschen. Beteiligungsprozesse müssen strukturell abgesichert sein, indem sie über beteiligungsrelevante Inhalte informieren, Treffpunkte und Räume schaffen, lokale Projekte vernetzen und beteiligungsoffen gestaltet sind. Der Alb-Donau-Kreis, eine von bundesweit 48 Modellkommunen für Bildung für nachhaltige Entwicklung, widmet sich diesen Herausforderungen im Bildungsforum 2023.

Ganz im Zeichen von Demokratiebildung und Partizipation an Schulen präsentieren ab 15 Uhr Bildungsakteure auf dem Markt der Möglichkeiten neuste Materialien und stehen zu Gesprächen bereit. Parallel dazu ist die Ausstellung des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg „Man wird ja wohl noch sagen dürfen“ im Foyer des Landratsamts Alb-Donau-Kreis zu sehen.

Der stellvertretende Landrat Markus Möller eröffnet das Bildungsforum um 16 Uhr. In dem anschließenden Vortrag zeigt Dejan Mihajlović auf, wie eine partizipatorische Demokratiebildung an Schulen gelingen kann. Seine Expertise und vor allem auch Perspektive aus der Praxis schöpft Mihajlović aus seiner Tätigkeit als Lehrer und Referent für SMV, Demokratiebildung, Digitale Transformation und Barcamps beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) und der Regionalstelle des ZSL in Freiburg. In der abschließenden Fragerunde mit dem Referenten besteht zudem die Möglichkeit, zentrale Aspekte nochmals ausführlich zu vertiefen.

Anmeldungen für das Bildungsforum bis zum Dienstag, 14. November, per Mail über