Daugendorfer bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Ulm / Lesedauer: 1 min

Henri Stöhr aus Daugendorf hat sich den ersten Preis gesichert. (Foto: Bernd Geisler )

Der achtjährige Henri Stöhr aus Daugendorf hat am Samstag beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ in Ulm in der Wertung Gitarre Solo den ersten Preis bekommen. Das teilt sein Lehrer Bernd Geisler mit.