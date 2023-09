Wo kann man außergewöhnlich gut speisen? Was sind die angesagten neuen Adressen und welche Restaurants glänzen mit einem besonders gutem Service? Diese und weitere Fragen möchte der Restaurantführer des KSM Verlags jedes Jahr auf´s Neue beantworten. Jetzt ist die neuste Version auf den Markt gekommen ‐ und hält einige Überraschungen parat. Klar ist: Ausgefallene Kochkunst findet sich nicht nur in der Großstadt.

Das macht wohl kein anderer in diesem Jahr deutlicher als das „1950 Bio-Fine-Dining-Restaurant“ in Ehestetten, dass den Sprung vom sechsten auf den ersten Platz im Restaurantführer schaffte. Das Fine-Dining-Restaurant ist eines von mehreren Standbeinen der Familie Tress, gegründet vom Bio-Koch Simon Tress. Im Vergleich zu der Heimatküche in Bechingen oder dem Gasthof Friedrichshöhle in Wimsen setzt Tress beim Fine-Dining-Restuarant auf gehobenere Küche. Alles ausschließlich in Demeter- oder Bioqualität.

Restaurant in Ehestetten überzeugt auf ganzer Linie

Und das kommt an. „Hier kumuliert auf allerhöchstem Spitzenniveau alles, was grad im Trend liegt: naturnahe Lebensmittel, unverhandelbare Bioqualität, alte Techniken, extreme Regionalität und faire Arbeitszeiten“, schreibt der Restaurantführer. Kräuter und Gemüse seien bei der „einzigartigen Kochkunst“ des Dining-Restaurants die Stars, so das Fazit, Fleisch werde zur Beilage.

Darüber hinaus sichert sich der Bio-Spitzenkoch mit seinem Bio-Restaurant Rose den dritten Platz in der Liste der besten Landgasthöfe, die in der neuen Ausgabe erstmals eine eigene Rubrik stellen. Insgesamt testete das Team 120 Restaurants, davon 50 Landgasthöfe in der Region. „Zwei Jahre haben wir nun Empfehlungen von Lesern und Freunden gesammelt. Das Ergebnis ist eine Auswahl der wichtigsten Landgasthöfe ‐ unter denen sich wirkliche gastronomische Perlen befinden“, erklärt Michael Köstner, Leiter des KSM-Verlags, der den Restaurantführer herausgibt.

Neu ist, dass der Restaurantführer auch Punkte in Sachen Nachhaltigkeit vergeben hat. Dabei ging es vor allem darum, ob Restaurants Themen wie Artenschutz oder Biodiversität bei ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen. Nicht nur hier stach für das Team des KSM-Verlags das „Virtshaus“ heraus, das zum Aufsteiger des Jahres gekürt wurde. Inhaber Lukas Patscheider „setzt mit seinem Virtshaus ein Zeichen: Schwäbische Hausmannskost ist auch vegan sehr lecker“, so das Fazit des Restaurantführers.

Nachhaltigkeit als Kriterium bei der Bewertung

Kleines Manko seien der „noch etwas unsichere und schnell überforderte Service“. Dennoch sei das „Virtshaus“ in puncto Nachhaltigkeit ganz vorne mit dabei. „Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich in diesem Jahr wie ein roter Faden durch den Restaurantführer und zeigt ganz deutlich, dass Klimaschutz beziehungsweise Regionalität und Genuss heute Hand in Hand gehen können“, so KSM-Leiter Köstner.

Das sind die Top Ten der besten Restaurants im Restaurantführer: TOP 1 Bio-Fine Dining Restaurant Ehestetten TOP 2 Seestern im Hotel Lago am See Ulm TOP 3 Gasthof zum Bad Langenau TOP 4 Fine Dining RS auf Burg Staufeneck Salach TOP 5 Esszimmer im Oberschwäbischen Hof Schwendi TOP 6 Ursprung in Widmann‘s Alb.Leben Zang TOP 7 Stephans-Stuben by Marco Langer Neu-Ulm TOP 8 Bi:braud Ulm TOP 9 Landgasthof Adler Rammingen TOP 10 Restaurant Esszimmer Biberach

Neben der Nachhaltigkeit spielen bei der Bewertung für den Restaurantführer natürlich weitere Aspekte eine Rolle: „Natürlich liegt der Fokus immer auf der fachmännischen Betrachtung von Kochkunst, Service und Atmosphäre. Unsere Leser legen jedoch auch Wert auf ganz unterschiedliche zusätzliche Aspekte wie Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit oder Angebote wie Frühstück, Mittagstisch und fleischlose Gerichte“, weiß Köstner.

Unter den Top-Platzierungen finden sich auch das neue Steakhous in Ulm, das „Abacco“, das im August eröffnete, das Restaurant „Bebrout“, das im Frühjahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde sowie das „Esszimmer“ im Oberschwäbischen Hof in Schwendi.

„Anna und Julius Reisch fertigen sich in der Belle Etage der hiesigen Gastrolandschaft, und wirken weiterhin nicht müde im Konstruieren neuer Genüsse und der Weiterentwicklung ihrer kulinarischen Identität“, lautet das Lob an die Inhaber des Restaurants in Schwendi. Ebenfalls in die Top 10 geschafft hat es das „Esszimmer“ in Mittelbiberach. „Gastfreundscahft und Kulinarik auf hohem Niveau verleihen dem Restaurant einen ganz besonderen Charme, in dem die Liebe zu den Produkten immer präsent ist“, lautet das Fazit.

Ebenfalls Erwähnung findet in der Kategorie „gehoben“ das „Odin“ in Blaubeuren ‐ ein Restaurant, dass das KSM-Team „von Anfang an überzeugt“ habe. „Ein Muss für Casual Fine Dining-Liebhaber“, schreiben sie über das von Koch Andreas Bögel geführte Restaurant.

Mit dabei sind auch Restaurants aus Laichingen und Biberach

In der Kategorie „mittel“ neu dabei ist das „Cosy“ in Laichingen, das im Januar eröffnete. Das Restaurant sei „auf einem guten Weg, ein kulianrischer Treffpunkt zu werden“. Ebenfalls neu dabei: das Biberacher Restaurant „Ente“, wo schwäbische Klassiker „im modernen Gewand auf Gericht aus der modernen kosmopolitischen Küche“ treffen, kurz: „In der Ente wirkt das Konzept stimmig. Dafür sorgt Benjamin Gebhart mit seiner Kreativität am Herd.“

Das sind die besten Landgasthöfe: TOP 1 Landgasthof Adler Rammingen TOP 2 Gasthof Knupfer Dettingen TOP 3 Biohotel-Restaurant Rose Hayingen TOP 4 Landgasthof zur Pfanne Rindenmoos TOP 5 Landgasthof Zahn Unterelchingen

In den Restaurantführer geschafft haben es auch Gasthäuser aus dem Raum Ehingen ‐ wie „Paulas Alb“, die laut Team mit einer wertigen gutbürgerlichen Küche überzeugen kann. „Was hier auf den Teller kommt, zeichnet seit Jahren von konstant hoher Kochkunst und einem gut geführten Küchenregiment“, heißt es. Unter den besten Landgasthöfen wurde ebenfalls ein Restaurant im Raum Ehingen ausgezeichnet, nämlich „Köhlers Krone“ in Dächingen. „Genuss haben wir hier durchaus gefunden, sodass sich auch eine Anfahrt aus Ulm rein fürs Abendessen lohnt“, lobt der Restaurantführer.

Den neuen Restaurantführers gibt ab sofort im Buch- und Zeitschriftenhandel für 16 Euro sowie unter ksm-verlag.de.