Der Herbst ist in der Region eindeutig angekommen. Aber trotz der Kälte locken in der Region einige Veranstaltungen dazu, das heimische Sofa zu verlassen.

Ulmer Karusselltage

Noch bis Sonntag, 22. Oktober, geht es auf dem Ulmer Volkfestplatz um Spaß und Geschwindigkeit. Die Ulmer Karusselltage laden Groß und Klein dazu ein, Riesenrad, Achterbahn und Karussell zu fahren. Ganz nach dem Motto: Was im Sommer funktioniert, klappt auch im Herbst.

„Mein persönliches Highlight ist der ‚Circus Circus‛, ein Familienkarussell, das aber auch richtig Dampf hat“, sagt Oliver Fischer, einer der Organisatoren. Wer es hingegen ruhiger angehen möchte, könne sich aber genauso gut dem neuen Riesenrad oder der Familien-Achterbahn widmen. Aber auch der obligatorische Autoscooter zählt zu den insgesamt 16 Fahrgeschäften.

Die Ulmer Karusselltage sind vom 13. bis 22. Oktober täglich zwischen 14 und 22 Uhr geöffnet. Sonntags starten die Fahrgeschäfte bereits eine Stunde früher.

Drummerparty in Laupheim

Am Samstag, 21. Oktober, wird es laut im Kulturhaus Laupheim: Michael Porter veranstaltet einen seiner bekannten Abende rund ums Trommeln. Neben kleinen und großen Drummern stehen aber auch bekannte Nichtschlagzeuger auf der Bühne - beispielsweise Peter Laib, Gründungsmitglied bei "Moop Mama" oder Felice Civitareale, seit vielen Jahren Trompeter in der SWR Big Band. Auch Vanessa und Jessica Porter sind natürlich dabei.

Los geht's um 20 Uhr, Ticktets gibt es ab 20,80 Euro.

Tag der offenen Tür am Berufsschulzentrum Biberach

Am Samstag, 21. Oktober, gibt das Bildungszentrum Biberach Einblicke in das Leben an den beruflichen Schulen. Eltern, Jugendliche und Großeltern können sich über das Angebot der Matthias-Erzberger-Schulde, der Karl-Arnold-Schule und der Gebhard-Müller-Schule informieren. Auch die Baustelle des neuen Schülerwohnheims wird geöffnet sein, die Firma Grüner und Mühlschlegel bietet dazu eine Führung an.

Von 11 bis 16 Uhr sind die Schulen geöffnet und warten mit einem ausführlichen Programm, Attraktionen und Verpflegung auf Besucherinnen und Besucher.

„Schlager-Stadl“ in Mietingen

Das Duo Sunrise lädt am Samstag, 21. Oktober, zum „Sunrise Schlager-Stadl“ in die Mietinger Mehrzweckhalle. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Neben Sunrise sind an dem Konzertabend auch Schlagergrößen wie Nicki, G. G. Anderson, Liane oder Michael Hirte, der „Mann mit der Mundharmonika“. Im Anschluss sorgt DJ Hansi für Unterhaltung. Karten für 38 Euro kann man telefonisch unter 0157/79 55 32 42 reservieren. Auch an der Abendkasse soll es noch Tickets geben.