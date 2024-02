Ein letztes Mal stand Gunter Czisch (CDU) am Montagabend im Rampenlicht. Acht Jahre lang war er Oberbürgermeister der Stadt Ulm, zuvor 16 Jahre als erster Bürgermeister im Rathaus beschäftigt. Am Montag war sein letzter Arbeitstag im Rathaus. Nach seiner Niederlage bei der Stichwahl im Dezember wurde er im Ulmer „Roxy“ offiziell verabschiedet.

Bin keiner, der Tränen zeigt. Gunter Czisch

Mehr als 700 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nutzten die Gelegenheit, das langjährige Stadtoberhaupt für seine Dienste zu feiern. Darunter Freunde und Unterstützer, aber auch Kritiker, wie Czisch selbst anerkannte. Sie erlebten einen zum größten Teil gefassten Gunter Czisch, der aber auch seine emotionale Seite durchblitzen ließ. Er befinde sich aktuell in einem Wechselbad der Gefühle, zwischen Wehmut und einem Gefühl der Freiheit.

„Heute überwiegt die Freude, dass so viele gekommen sind. Das macht mich stolz und dankbar“, sagte er gegenüber Schwäbische.de. „Diese Bewegtheit, die man in solchen Situationen vielleicht von anderen kennt, da bin ich einfach nicht der Typ dazu.“ Bei ihm sei es mehr eine „innere Freude“. Czisch: „Ich bin keiner, der Tränen zeigt.“

Dass nach 24 Jahren im Dienst der Stadt, darunter acht Jahren an der Rathausspitze, nun auch eine gewisse Last von seinen Schultern abfalle, bestätigte Czisch nach seiner allerletzten großen Rede als Ulmer Oberbürgermeister. Umringt von seiner Familie, die ihn nun wieder mehr für sich hat. „Gerade in der heutigen Zeit läuft man schon anders durch die Stadt, wenn man an jeder Ecke ein Problem erkennt, das man angehen müsste.“ Da gehe man jetzt als Privatmann „schon mit einem anderen Gefühl“ durch die Gassen.

Schlagzeug-Platz für die Ewigkeit

Gunter Czisch nahm am Montagabend in der ersten Reihe vor der Bühne Platz, an der Seite seiner Ehefrau Sigrid. Zum Auftakt spielte die Stadtkapelle „Combo Communale“, die den leidenschaftlichen Jazz-Musiker Czisch später mit einem lebenslangen Gastrecht an ihrem Schlagzeug beschenken sollte, das Lied „Auf dʼr schwäbʼscha Eisabåhna“ - das laut dem ersten Bürgermeister Martin Bendel (parteilos) sinnbildlich für die offenen Verbindungen Ulms in die Region und nach ganz Europa stehe.

Am Montagabend wurde der scheidende Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) mit einem Bürgerempfang in der Veranstaltungshalle Roxy verabschiedet. (Foto: Thomas Heckmann )

Bendel lobte Czisch als einen „überzeugten Kommunalen“, der stets zum Wohle der Allgemeinheit gehandelt habe. Für ihn sei der OB „nicht nur Vorgesetzter“ gewesen, sondern auch stets ein „sympathischer Kollege“.

Verneigung vor einem „großen OB des Landes“

„Der Gedanke an seinen Abschied - an den kann ich mich noch nicht gewöhnen“, bedauerte Czischs Parteifreund und Innenminister Thomas Strobl, der das Land Baden-Württemberg in Vertretung des zunächst terminlich verhinderten und schließlich doch ans Krankenbett gefesselten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) vertrat.

Gunter Czisch habe ein Vierteljahrhundert lang für die Stadt gelebt, sich schonungslos eingebracht, erklärte Strobl. „Ich verneige mich vor einem der großen OBs des Landes.“

Manuel Hagel, CDU-Chef im baden-württembergischen Landtag, beschrieb Czisch als „typisch ulmisch“ - bodenständig, fleißig, selbstbewusst und lebensfroh. Nicht umsonst setze sich das Wort „ulmisch“ aus „Ulm“ und „Czisch“ zusammen.

Hagel lobte Czisch auch für seinen Umgang mit der Stichwahl: „Demut im Sieg, Größe in der Niederlage“. Menschlich habe ihm das „brutal imponiert“. Zum Abschied überreichte er dem passionierten Trommler Czisch, gemeinsam mit Landrat Heiner Scheffold (parteilos), zwei „Drumsticks“.

Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) gehörte zu den Abschiedsgästen. Er persönlich könne es nur schwer nachvollziehen, „warum er jetzt aufhören muss. Aber ich bin ja kein Ulmer“, sagte er in Richtung der Wähler. Er habe Gunter Czisch stets als bodenständig und lösungsorientiert erlebt.

„Mein Herz ist ein bisschen schwer“

Katrin Albsteiger (CSU), Oberbürgermeistern von Neu-Ulm, bedankte sich bei Czisch für die wertvollen Ratschläge und Tipps, die der erfahrene Rathauschef seiner jüngeren Amtskollegin stets „ohne unnötige Ernsthaftigkeit und ohne dabei belehrend gewesen zu sein“ entgegengebracht habe. „Mein Herz ist natürlich schon ein kleines bisschen schwer.“

Zu den Gästen gehörte auch Ulms neuer Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD). Mit Czisch verliere die Stadt einen verlässlichen und kompetenten Fachmann an der Rathausspitze, „der immer dazu stand, was er gesagt hat“. An seine „Sachlichkeit“ und „Unaufgeregtheit“ wolle Ansbacher selbst in seiner bevorstehenden Amtszeit anknüpfen.

Czisch hat nachnach langen Reden Durst

Als schließlich Gunter Czisch selbst das Wort zum Abschied ergriff, legte er seinen langen Text, den er vorbereitet hatte, lächelnd zur Seite. Denn nach den zahlreichen und mitunter auch ausschweifenden Lobesyhmnen auf seine Person, die laut Czisch zum Teil „völlig überzeichnet“ und „nur die Hälfte davon wahr“ gewesen seien, habe der 60-Jährige nun vor allem ein Bedürfnis gehabt: „Ich hätt’ Durst“, ließ er das lachende Publikum wissen.

Die Wahlniederlage vom 17. Dezember scheint Gunter Czisch inzwischen verdaut zu haben. Und so richtete der scheidende Oberbürgermeister die letzten Worte seiner finalen Ansprache in dieser Funktion an seinen Nachfolger: „Lieber Martin Ansbacher, meine guten Wünsche begleiten dich und ich hoffe, dass du in der langen Perlenkette von Verantwortlichen für die Stadt, du eine weitere gute Perle sein wirst.“

„Komm Ivo, wir gehen eine rauchen“

Der offizielle Amtswechsel erfolgt am Donnerstag, 29. Februar. Es ist der gleiche Tag, an dem Czisch vor acht Jahren als Ulmer Oberbürgermeister vereidigt worden ist. Nun beginnt für den 60-Jährigen, der sich beim Verlassen der Bühne an seinen Vorgänger Ivo Gönner wandte (“Komm Ivo, wir gehen eine rauchen“), ein neuer Lebensabschnitt. „Wir trinken jetzt ein Bier und genießen die Gemeinsamkeit“, ließ er sein Publikum wissen. „Und vielleicht wird später noch ein bisschen Schlagzeug gespielt.“