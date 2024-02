Container für 8 Millionen? Heftige Kritik an geplanten Unterkünften

So viele Geflüchtete sollen 2024 unterkommen:

Laut aktuellem Stand sind in Ulm derzeit 2810 Geflüchtete in städtischen Unterkünften untergebracht, davon knapp 300 in Notunterkünften wie jener auf dem Messegelände und rund 850 in Gemeinschaftsunterkünften. Wenn man die Menschen mitzählt, die in privaten Unterkünften einen Wohnsitz bekommen haben, kann von rund 6240 Menschen ausgegangen werden. 1000 weitere Plätze werden laut Stadt noch in diesem Jahr gebraucht - und sollen deshalb so schnell wie möglich entstehen oder angemietet werden.

In den Ortschaften entstehen in diesem Jahr weitere 250 Plätze. In einzelnen Ortschaften wie etwa in Donaustetten und Unterweiler sind die Modulbauten bereits bezugsfertig. Laut Stadt können hier noch im Februar die ersten Personen einziehen. Weitere 120 Plätze werden durch den Aufkauf des Hotels Leomar in der Blaubeurer Straße ab Sommer zur Verfügung stehen.

Zählt man die geplanten 250 Plätze in Wiblingen hinzu, fehlt es immer noch an Hunderten Plätzen. „Um die weiteren notwendigen Plätze zu schaffen, sind der Ausbau der ehemaligen Hochschule in Böfingen um zusätzliche 120 Plätze und die Anschaffung von Wohncontainern für weitere 250 Plätze vorgesehen. Hierüber wird der Gemeinderat noch entscheiden“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit.